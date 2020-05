Tisztul az ágykapacitások körüli homály

Mindezekből arra lehet következtetni, hogy brutális gyorsasággal zajlott a kórházi ágyak kiürítése és átlagosan 16-24 ezerrel kevesebb beteget ápoltak a februárt követő két hónapban. A képviselőnő számolása szerint és az EMMI-nek küldött kérdéseire megküldött adatok szerint lépcsőzetesen 32 917 ágy került kialakításra koronavírusos betegek fogadására, tehát a most publikált adatok szerint ezek döntő részén korábban betegápolás folyt.

- Már márciusban is voltak miniszteri utasítások bizonyos kórházi ágyak felszabadítására és korlátozták a betegfelvételt, ezért a februári adatokkal is érdemes összevetni az áprilisi adatokat. Ez alapján majdhogynem megfeleződött az aktív és krónikus ágyak kihasználtsága február és április között. Ez átlagosan 24 466-os csökkenést jelent.

A miniszteri utasítás arra vonatkozott, hogy április 15-ig szabadítsák fel a kórházak ágyaik 60 százalékát, melyet az adatok szerint meg is tették.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapjára felkerültek a kórházi fekvőbeteg-ellátásra vonatkozó áprilisi adatok- írja a független képviselőnő FB-oldalán , amelyekből számolással kikövetkeztette, hogy hány embert küldhettek haza a kórházakból, ugyanis ezek az adatok nemcsak a kórházi ágyak számát, de az ágykihasználtságot is mutatják. Ezek épp azok az információk, amiket Kásler nem adott ki közérdekű adatkérésben.

