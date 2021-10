Szerdán a benzin átlagára is 500 forint fölé drágul!

A szerdára bejelentett üzemanyagár változást követően a 95-ös benzin átlagára is átlépi a lélektanilag számító 500 forintos határt! - tette közzé a holtankoljak.hu. A hét közepén a gázolaj átlagára nem változik, viszont a benzin ára bruttó 5 forinttal kerül majd többe.

Így az átlagárak október 27-étől az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 501 forint/liter

Gázolaj: 512 forint/liter

Ez azt jelenti, hogy a benzin már 80, míg a gázolaj 66 százalékkal kerül majd többe, mint másfél évvel ezelőtt! Vagyis egy átlagosnak tekinthető 40 literes teletankolás a benzinüzemű autókba közel 9 ezer, míg a dízelüzeműekbe 8200 forinttal drágább most, mint 2020 április végén.

Szerdától tehát már mindkét üzemanyagfajta átlagára 500 forint felett lesz, ami soha nem látott magasság. A gázolajé már hetekkel ezelőtt elérte ezt a kétes értékű dicsőséget. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy - a holtankoljak.hu körképe alapján - lesz olyan kút kis hazánkban, ahol a benzin literjéért 550, míg a gázolajért 565 forintot is elkérnek majd.

Az újabb drágulást az váltotta ki, hogy ha jelentősen nem is, de továbbra is emelkedő tendenciában van a hazai üzemanyagárak meghatározásánál irányadó északi-tengeri, Brent típusú olaj ára. Hordónkénti jegyzése a múlt hét elején 85 dolláron nyitott, kisebb nagyobb ingadozásokkal, a hét végén a 86 dolláros szintet közelítette, hétfőn reggel azonban átlépte azt és fél 10 magasságában 86,3 dolláron cserélt gazdát.

Ugyanakkor a benzinár-emelésben az is közrejátszott, hogy a forint gyengélkedik a dollárral szemben, a múlt héten már a 313 forintos szintet is elérte az árfolyam, hétfő reggel pedig afölé is került, a zöldhasú egységéért 313,3 forintot kellett leszurkolni.