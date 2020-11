Szigorítani kell az ingázás szabályozásán, ha nem javul a vírushelyzet a nyugati határon

Szerdán ülésezett a kormány, ezt követően ma Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter. Elsőként igyekezett tisztázni a kedd esti rendelettel kapcsolatos kormányzati szándékot: rögzítette, hogy a korlátozó intézkedések december 11-ig vannak érvényben. Egyben jelezte, hogy a kormány kéthetente tekinti át a szükséges lépéseket, majd odaszúrt a sajtónak, hogy a lapok munkatársai "előbb kérdezzenek, utána írjanak cikket". Irányadóként megjegyezte, hogy ilyen súlyú ügyekben a kormány azt megelőzően tájékoztatja a közvéleményt, hogy megjelennének a rendeletek. Az esetleges újabb intézkedésekről a jövő heti kormányülésen döntenek.

A miniszter ezt követően arról beszélt, hogy a fertőzés az ország egész területén, a települések nagy részén jelen van. Kiemelte, hogy az osztrák határ mentén kifejezetten rosszak az adatok, ezért a naponta ingázóktól fokozott óvatosságra van szükség. Gulyás Gergely úgy fogalmazott:

"Bízunk benne, hogy nem kell radikálisabb intézkedéseket hozni."

Fotó: MTI Fotó: MTI

Szó esett a vakcinákról is: a kormány a lehető leghamarabb be akarja szerezni az orvosilag ellenőrzött készítményeket, ennek érdekében az Európai Unión keresztül folyó beszerzésen túl tárgyalnak az amerikaiakkal, izraeliekkel, oroszokkal, kínaiakkal. Gulyás Gergely három gyártóval folyamatban lévő tárgyalásról számolt be: az Astra Zenecával 6,5 millió darabra kötöttek le keretet, de mivel ennél a szernél két oltásra van szükség, valójában 3,2-3,3 millió oltóanyagról van szó. A Jonhson and Johnson leánycégével 4,360 millió adagra, a Pfizerrel 4,439 millió adagra van lekötött kontingensünk. Ez a három megállapodás együtt mintegy 12 millió oltóanyagnak felel meg, ha mindent lehívnánk, akkor az több mint 36 milliárd forintba kerülne (ebben nincsenek benne a kínai, orosz vakcinák.)

Gulyás Gergely beszámolt az országos tesztelés indulásáról az óvodákban, bölcsődékben, iskolákban, szociális intézményekben, egészségügyi intézményekben dolgozók körében. Az önkéntes alapon történő tesztelés a jövő héten startol a szociális dolgozókkal.

A másik nagy téma a kormányülésen az uniós költségvetés, az azzal kapcsolatos vita volt. A miniszter egyértelművé tette, hogy a magyar kormány a jelenlegi formájában nem tartja elfogadhatónak a 2021-től induló hét éves költségvetést és az Új Nemzedék alapot, mert azokat olyan feltételekkel kötötték össze, amelyek elfogadhatatlanok - és rendkívül veszélyesek - Magyarország számára. Mint fogalmazott, nem világosak a jogállami kritériumok, tisztázatlan, hogy mi alapján minősül jogállamnak egy ország. Illetve úgy látják, hogy aki beengedi a bevándorlókat, aki a migrációval szemben semmilyen korlátot nem emel, az jogállamnak minősül.

Egy újságírói kérdésre azzal érvelt a helyreállítási alap ellen, hogy a közös hitelfelvétellel nem csak Németországgal, de Portugáliával, Olaszországgal is közösségbe kerülünk, márpedig ha bármelyik ország csődbe menne, akkor az a többi hitelfelvevőre ró kötelezettséget. Kiemelte, hogy sem a hét éves költségvetés, sem az alap esetében nem lehet Magyarország nélkül elfogadó döntést hozni,