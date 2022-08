Szőnyeg szélén Gulyás Gergely az üzemanyagárak ügyében

Hétfőn levélben fordult Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez a fuvarozókat képviselő két legmaghatározóbb magyar szervezet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE). Arra kérik a kormányt, hogy indokolják meg, ők miért nem részesülhetnek a taxisokéhoz hasonló üzemanyagár-kedvezményben, hiszen az ő mindennapi munkájukhoz is a gázolaj az egyetlen és elengedhetetlen energiaforrás.

Azonos feltételeket akarnak a kamionosok a taxisokkal. fotó: Pixabay Azonos feltételeket akarnak a kamionosok a taxisokkal. fotó: Pixabay

A miniszter múlt szombaton jelentette be, hogy a 480 forintos árstopot kizárólag a magánszemély által üzemben tartott

járművekre, a mezőgazdasági gépekre és a taxikra tartják fent. Utóbbiak a szóbeli indoklás szerint azért kaptak mentességet, mert "ők gyakorlatilag a munkaeszközükhöz kizárólag benzint és dízelt használnak (...) ilyenkor a kormány kénytelen mérlegelni, más vállalkozóknak egy tétel, akár egy fontos tétel az, hogy mennyi az üzemanyagár, de nem ez az, amin a vállalkozás alapszik, vagy nem csak ezen alapszik a vállalkozás."

A két szervezet most arra hívja fel a politikus figyelmét, hogy a közúti fuvarozásban is meghatározó vállalkozói költségelem az aktuális üzemanyagár. A gázolaj a mintegy 15 ezer hazai közúti árufuvarozó és autóbuszos személyszállító magánvállalkozás számára is az egyetlen, és elengedhetetlen energiaforrás.

Kapcsolódó cikk Készülhet a lakosság is a magasabb üzemanyagárakra A Mol hetek óta kongatja a vészharangot, és az ellátásbiztonságra hivatkozva szerette volna elérni a hatósági ár kivezetését. A szombati intézkedések viszont nem jelentenek valós megoldást.

Mint fogalmaznak, a piaci áron tankoló fuvarozók mindennapos küzdelmet folytatnak azért, hogy a drasztikusan megemelkedő működtetési költségeiket a fuvardíjaikban érvényesíteni tudják a megbízói oldal felé, hozzátéve, hogy a gázolajár ugrásszerű emelkedése értelemszerűen beépül a szállított termék árába is, így gyártói és fogyasztói, lakossági oldalon is negatív hatásként jelenik meg.

A NiT Hungary és az MKFE által írt közös levélben – nem elvitatva a taxisok részére biztosított maximalizált üzemanyagár további fenntartását – kérik Gulyás Gergelyt, hogy magyarázza meg, mi indokolja a két, megközelítően azonos költségszerkezetű szállítási tevékenység közötti megkülönböztetést és hogy miért vezették ki teljesen a közúti fuvarozói szektorban dolgozó haszonjárművek tekintetében a maximalizált üzemanyagárat.