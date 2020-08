Taccsra tette a koronavírus a spanyol turisztikai szektort

Így tett például Svájc, Belgium, Csehország, Hollandia, Norvégia, Finnország, Dánia, az Egyesült Királyság, Görögország és Magyarország is.

számos ország ismét utazási korlátozásokat vezetett be a Spanyolországból érkezőkkel szemben.

Bár az ország július elejétől kitárta kapuit az európai utazók nagy része, köztük a magyarok előtt is, a második félévben sem várható lényeges javulás.

Az év hatodik hónapjában alig több mint 200 ezer utazó lépett be a dél-európai országba, akik 133 millió eurót költöttek. Ez mindössze 1,4 százaléka a tavaly júniusi költésnek.

