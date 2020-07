Tartozik az államnak? Hamarosan levelet kap a NAV-tól

De akkor is, ha túlfizetése van az adószámláján.

Az adószámla lekérdezéséhez a portálon az adószámla és pótlékadatok szolgáltatás adószámlafunkcióját kell kiválasztani. Ha a lekérdezett adószámla minden adónemben rendezett, érdemes ellenőrizni a 2019-re felszámított pótlékot is - hívja fel a figyelmet a hivatal.

A NAV azt ajánlja, hogy akik még nem nyitottak ügyfélkaput, tegyék meg, hiszen ennek birtokában bármikor - az értesítéstől függetlenül is - megtekinthetik adószámlájukat az eBEV Portál szolgáltatások menüpontjában, miután a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül beléptek a portálra.

A közlemény szerint azok kapnak értesítést, akiknek legalább egy adónemben ötezer forintnál több tartozása vagy ezer forintnál több túlfizetése van. Az, aki tavaly fizetési kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesítette, és emiatt legalább ötezer forint késedelmi pótléka keletkezett, késedelmipótlék-értesítőt is kap.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!