Tavaly több mint 335 milliárd forint kedvezményben részesültek a családok - állítja a miniszter

A családi adókedvezménnyel kapcsolatos intézkedések közül kiemelte, hogy a kétgyermekes családok által érvényesíthető kedvezmény összege 2015-höz képest 2019-re fokozatosan a duplájára emelkedett. Valamint 2014-től a járulékoknál is érvényesíteni lehet a kedvezményt, amely az alacsonyabb jövedelmű, több gyermeket nevelő házaspároknak jelent könnyebbséget.

Ebben az időszakban a családi kedvezménynek is köszönhetően a nettó kereset 73,2 százalékkal, a reálkereset pedig 47,2 százalékkal emelkedett a nemzetgazdaság szintjén.

