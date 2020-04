Tényleg segítséget jelentenek most a hitelezési könnyítések?

Sorra jelennek meg nemcsak világszerte, hanem idehaza is a koronavírus-járvány miatt jócskán visszaesett gazdasági folyamatok újraindítását célzó intézkedések. Kérdés, valóban ott tartunk-e már, hogy a forráshiány a gátja annak, hogy a beruházási vagy a lakossági kereslet lassan visszatérjen a régi mederbe. Egyebek mellett ez is foglalkoztatta kollégánkat hétfő reggel.

Mától érhetők el az MNB által biztosított NHP Hajrá-hitelek a kis- és közepes vállalkozások számára, összesen 1500 milliárd forint erejéig. Ezt nagyon kedvező kamattal számos célra lehet fordítani: beruházásra, működésre, de akár európai uniós támogatás előfinanszírozására, hitelkiváltásra vagy cégvásárlásra is. Vélhetően azért elsősorban a hitelek kiváltása lesz a cél – legalábbis az elején.

A hitelezés fokozása gazdaságösztönzési céllal tehát kicsit korainak tűnik, igazából most még mintha abban a szakaszban lennénk, amikor a lakosságnak a bértámogatások, míg a vállalatoknak a közterhek csökkentése lehet az üdvözítő. Ami a bértámogatásokat illeti, a sok kritika hatására a kormány ugyan átalakítja a rövidített munkaidő után járó támogatási rendszert, ám hogy pontosan miként, arról még nincsenek részletek.

A vállalatok közül pedig azok számára necces most a hitelfelvétel, amelyek termékei iránti kereslet a válság miatt jelentős mértékben visszaesett. Bár kétségtelenül például már vannak autógyárak, amelyek kezdenek újra kinyitni, kérdéses, hogy a mostani, rendkívül bizonytalan helyzetben ki fog tőlük négykerekűt vásárolni.

Az emberek két okból szorulhatnak most istápolásra: egyrészt, aki elveszítette a munkahelyét, és emiatt nem tudja törleszteni a hitelét. Másrészt, ha valakinek ahhoz kell forrás, hogy a létfenntartáshoz szükséges javakat megvásárolja. Mindkét esetben erősen kétséges, hogy az érintettek pont kölcsönt vennének fel, pláne úgy, hogy nem lehet tudni, a válság meddig tart.

