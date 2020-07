Tiborcz István kastélyszállójában egy éjszaka sem jönne ki a közmunkások havi béréből

Nyitási akcióval is méregdrága Tiborcz István turai kastélyszállója, ahol egy közmunkás pár egy éjszakát tudna eltölteni a havi béréből. Egyedül viszont egy éjszaka sem jönne ki.

A 20 százalékos nyitási kedvezménnyel is Magyarország egyik legdrágább , ha nem a legdrágább szálláshelye lett Tiborcz István, a miniszterelnök vejének 19 szobás turai kastélyszállója, amely mától foglalható. Ha július 25-ről július 26-ra szeretnénk itt ketten egy éjszakát eltölteni félpanzióval, akkor ez a legegyszerűbb superior szobában is 103 ezer forintba kerülne.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!