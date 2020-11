Több mint 12 milliárdos egészségügyi fejlesztésről döntött a kormány, de majdnem az egész egyetlen kórházra megy el

A szerdai kormánydöntések további támogatásokról is határoztak: közel 13 milliárd megy vidéki sportfejlesztésekre és több mint 678 milliárd egyéb, nem-sportos építőipari beruházásokra.

Egy harmadik, friss, egészségügyi döntés szerint pedig 650 millió forint megy a jövő évi büdzséből az esztergomi Vaszary Kolos Kórháznak. Ebből a pénzből a kórház hiperbár oxigénterápiás (HBOT) részleget alakíthat ki. A HBOT-ot elsődlegesen a keszonbetegségben szenvedő búvárok kezelésére alkalmazzák. Egy kezelés során 100 százalékos tisztaságú oxigént lélegeztetnek be a pácienssel 30-120 percen keresztül.

A határozat szerint a kórházfejlesztés tavalyi keretéből 2 milliárdot nem használtak fel, azt vissza is fizették, ezért az összeget a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára vissza kell csorgatni. Idén 1,3 milliárdot, jövőre 700 milliót.

A szerdai Magyar Közlöny mások mellett nagyobb összegű egészségügyi fejlesztésekről is döntött, a támogatásként megítélt összesen több mint 12,5 milliárd forint java részét azonban egyetlen projekt viszi el.

