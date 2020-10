Több mint 1200 egészségügyi dolgozó fertőződött meg eddig itthon

Az elmúlt egy napban újabb 17 koronavírusos beteg hunyt el – ez a legmagasabb szám április óta –,és ezáltal 798-ra emelkedett a magyarországi áldozatok száma.

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint

a mostani halálos áldozatok jellemzően szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedtek, néhányuknak pedig anyagcsere-betegsége volt.

Arról, hogy hol áll Magyarország a haláleseteket tekintve nemzetközi összehasonlításban, itt írtunk.

Az aktív fertőzöttek száma 1322-vel mintegy 21,5 ezerre nőtt. Az elmúlt egy napban mintegy 12 ezer tesztet végeztek. Müller Cecília szerint 740 beteget ápolnak kórházban és 47-en vannak lélegeztetőgépen. Összesen egyébként több mint 10 ezer ágy van fenntartva a koronavírusos betegeknek.

Kérdésre válaszolva közölte:

eddig több mint 1200 egészségügyi dolgozónál diagnosztizálták a fertőzést. Közülük egy személy hunyt el.

Csaknem 500-an jelenleg is fertőzöttek, mintegy 750-en meggyógyultak.

Ami az oktatást illeti, eddig 33 óvodában és hat iskolában rendeltek el rendkívüli szünetet a fertőzések miatt, több intézményben pedig digitális munkarendre álltak át. Az „iskolai hőmérőzés” már tegnap megkezdődött – a diákok és a tanárok csak akkor léphetnek be a tanintézménybe, ha testhőmérsékletük nem haladja meg a 37,8 Celsius-fokot.

Az országos tisztifőorvos szerint a járvány hazánkban és a környező országokban is gyorsul, ezért fontos, hogy betartsuk a három alapszabályt: távolságtartás, maszkviselés, kézmosás. Azt is ajánlja, hogy igyunk sok folyadékot, valamint vigyünk be a szervezetbe sok C- és D-vitamint.

Müller Cecília szerint arra tapasztalatok híján még nem lehet választ adni, hogy – az influenzához hasonlóan – szezonális vírus-e a Covid.

Mivel légúton terjedő vírusról van szó, amely zárt terekben sokkal könnyebben terjed, mint kint, ősszel és télen pedig több időt töltünk zárt terekben, mint nyáron, az előttünk álló időszak kedvez a fertőzésnek, fűzte hozzá.

A mai sajtótájékoztatón kiderült az is, hogy az elmúlt 24 órában 43 esetben intézkedtek a rendőrök a védelmi intézkedések (a vírusellenes korlátozások) megsértése miatt, ezen belül 20 esetben történt intézkedés tömegközlekedési eszközön.

A szigorítások életbe lépése, szeptember 21-e óta mintegy 600 rendőri intézkedést jegyeztek fel a korlátozások megsértése miatt.