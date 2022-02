Több polgármester is pórul járhat

„Ma reggel lemondtam felügyelőbizottsági elnöki tisztemről a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt.-ben, miután a jegyzőnk figyelmeztetett, hogy a jogi helyzet nem egyértelmű” – mondta Porga Gyula, Veszprém fideszes polgármestere, aki eddig havi 160 ezer forintot kapott e funkciójáért.

Csakhogy tavaly május 1-jétől változtak az önkormányzati törvényben lefektetett összeférhetetlenségi szabályok: a 3000 lakosúnál nagyobb települések főállású vezetői csak úgy viselhetnek személyes közreműködést nem igénylő céges tisztséget – vagyis lehetnek felügyelőbizottsági tagok –, hogy nem fogadnak el érte díjazást - írja a hvg.hu.

Tiszteletdíjak vándoroltak a polgármesterekhez. Fotó: Depositphotos Tiszteletdíjak vándoroltak a polgármesterekhez. Fotó: Depositphotos

Ha valakit addig fizettek, 30 napja volt, hogy bejelentse és megszüntesse az összeférhetetlenséget. Ha nem tette, méltatlansági eljárás indulhat ellene, aminek a kimenetele a mandátum elvesztése lehet.

Csakhogy a tilalmat egy salátatörvényben rejtették el: abban, ami elsősorban a felsőoktatási törvényt módosította az egyetemi vagyonkezelő alapítványok miatt. Azokban történetesen a polgármesterek is viselhetnek kuratóriumi vagy felügyelőbizottsági tisztséget, és pénzt is kaphatnak érte. Nem is keveset – többet, mint a főállásukért. Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét fideszes polgármestere havi 1,6 milliót vesz fel ilyen címen, Dézsi Csaba András, Győr ugyancsak kormánypárti első embere pedig másfél milliót (utóbbi egy korábbi, szintén kivételes passzus alapján orvosként is keres ugyanennyit). Rajtuk kívül Veres Pált, Miskolc független városvezetőjét választották be ilyen testületbe, de ő ingyen látja el feladatait.

Az ellentmondásos helyzetre egyébként a fővárosban is felfigyeltek már 2019-ben, s több kerületi polgármester összeférhetetlenségét is vizsgálták.

„Engem is jelöltek a korábbi Főkert Zrt. felügyelőbizottságába, de érzékelve a jogbizonytalanságot, nem vettem fel a díjamat, hanem felajánlottam a hónap dolgozója jutalmazására” – mondja Őrsi Gergely, a második kerület szocialista polgármestere.

Érthetetlen, hogy a fideszes törvénygyár miért titokban csempészte a botrányokat kiváltó passzust egy felsőoktatással kapcsolatos salátatörvénybe. Ha netán az volt a cél, hogy ellenzéki polgármestereket állítsanak félre a választások előtt, akkor hatalmas öngólt lőttek: az eddig kipattant ügyek szinte kizárólag kormánypártiakat hoztak kínos helyzetbe. A többi között Balatonbogláron, Pápán, Vasváron, Hévízgyörkön, Monoron, Körmenden.

„Nálunk eddig is az volt a rend, hogy nem vettünk fel díjazást külső tisztségekért, én például 31 év alatt semmilyen más jövedelmet nem szereztem. De tény, hogy derült égből villámcsapás volt ez a módosítás, senki sem vette észre. Elhiszem, hogy ebben az esetben pártállástól függetlenül mindenki jóhiszemű volt, és nem akarta kijátszani a szabályt” – mondja Gémesi György gödöllői polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Méltányos megoldásként javasolni fogja az illetékeseknek: kezdeményezzenek újabb törvényváltoztatást, s egységesen mentesítsék a szankciók alól azokat, akik visszafizetik a felvett tiszteletdíjat.