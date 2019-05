Több szavazatot kapott az ellenzék Felcsúton, mint 5 éve

Rekordrészvétel mellett aratott győzelmet a Fidesz-KDNP a vasárnap EP-választáson, amivel a mandátumok 13 százalékát szerezte meg. Az ellenzék két részre szakadt: míg a DK és a Momentum meglepően jól szerepelt, a Jobbik, az LMP és az MSZP-Párbeszéd is nagyot bukott. Orbán Viktor szülőfalujában, Felcsúton is az országos minta rajzolódott ki, és bár a Fidesz-KDNP több szavazatot kapott, mint az öt évvel ezelőtti választáson, az ellenzéki támogatók is többen lettek. A magasabb részvétel miatt azonban a Fidesz támogatottsága némileg csökkent a településen.

A Fidesz-KDNP most a szavazatok 74,24 százalékát tudta megszerezni ugyanis az öt évvel ezelőtti 75,35 százalék után, mindezt úgy, hogy harmadával több szavazatot kapott. A felcsútiak közül 634-en voksoltak a Fidesz mellett, míg korábban még csak 480-an szimpatizáltak ilyen módon a kormánypárttal. Ezzel szemben az ellenzék összesítve 198 szavazatot kapott a 2014-es 157 után. A Fidesz kétharmados felcsúti támogatottsága mellett a Momentum lett a településen a legnagyobb ellenzéki párt 7,61 százalékos támogatottsággal. Orbán földijei közül 65-en döntöttek úgy, hogy a feltörekvő párt mellett szavaznak. Ettől nem sokkal maradt el Gyurcsány Ferenc pártja, a DK támogatottsága, hiszen a szavazatok 7,26 százalékát szerezte meg a 62 voksnak köszönhetően.

A Jobbik és az LMP támogatottsága itt is nagyot zuhant. Az LMP szimpatizánsai már csak a szavazatok 1,29 százalékát dobták össze a korábbi 5,18 százalék után, a Jobbik esetében az arány 2,58 százalékra zuhant a 2014-es 7,22 százalékról.

Érdekesség, hogy a közeli, szintén az Orbán-családhoz szorosan köthető Csabdiban - itt él a miniszterelnök lánya és veje, Tiborcz István - a Fidesz támogatottsága hatalmasat emelkedett. A 2014-es 64,8 százalék után vasárnap a szavazatok 71,73 százalékát sikerült megszerezni, ezzel párhuzamosan Gyurcsány Ferenc pártja, a DK támogatottsága némileg csökkent, 5,26 százalékról 5,04-re. Felcsúthoz hasonlóan Csabdiban is a Momentum lett a második legnagyobb párt 8,47 százalékos támogatottsággal, viszont némiképp szembeötlő, hogy a Jobbik - bár sokat veszített a támogatottságából -, a harmadik legnagyobb párt pozíciójában maradt. A voksok 5,65 százalékát szerezték meg az öt évvel ezelőtti 17,76 százalék után.

Ha a feltörekvő fideszes települések sorát nézzük, akkor Tállai András Mezőkövesdjére és Seszták Miklós Kisvárdájára érdemes egy pillantást vetni. Mindkét város csillaga az elmúlt néhány évben kezdett felfelé ívelni, főként a sportberuházások területén, bár a Szabolcs megyei Kisvárda lassan az álmok városa címet is megkaphatja, annyi szokatlan és némileg indokolatlannak tűnő beruházást álmodtak meg a városvezetők.

A mostani EP-választás mindkét településen jobban megmozgatta a lakosságot, mint öt évvel ezelőtt, noha Kisvárdán a részvételi arány alatta maradt az országos 43,27 százaléknak. A szabolcsi kisvárosban a szavázásra jogosultak 40,41 százaléka járult az urnák elé a korábbi 23,4 százalék után. Mezőkövesden pedig 45,71 százalék szavazott, míg 2014-ben ez az arány 33,3 százalék volt.

A Fidesz-KDNP támogatottsága minkét városban emelkedett, Kisvárdán a szavazatok 53,34, Mezőkövesden pedig 54,95 százalékát sikerült megszerezni, a kormányzópártok mögött viszont átrendeződtek az erőviszonyok a korábbiakhoz képest.

Tállai András városában a DK átvette a Jobbik második helyét, utóbbi viszont nem zuhant nagyot a rangsorban, a harmadik legnagyobb támogatottságú párttá avanzsált a városban. A negyedik helyre érkezett a Momentum, az ötödik legnagyobb támogatottságú párt helyét pedig az MSZP-Párbeszéd lett. A Jobbik és az MSZP-Párbeszéd korábbi önmagához képest csúfosan szerepelt, a 2014-es választások során a Jobbik a szavazatok 20, a szocialisták pedig 10 százalékát szerezte meg, ez az arány mostanra 8,2-re, illetve 6 százalékra apadt.

Seszták Miklós városában, Kisvárdán feltűnő, hogy a Momentum meglehetősen gyengén szerepelt, igaz, a 7,23 százalékos támogatottság önmagában szép teljesítmény. Ennél viszont továbbra is nagyobb a támogatottsága a Jobbiknak, 7,68 százalék, mely a harmadik legnagyobb párt maradt a városban, akárcsak 2014-ben. És majdnem ugyanilyen arányt vívott ki magának az MSZP-Párbeszéd, 7,66 százalékot, ami ugyanakkor jócskán elmarad az öt évvel ezelőtti 16,94 százaléktól, amit egyedül meg tudott szerezni az MSZP. A Fidesz-KDNP ellenben tovább növelte a támogatottságát, a 2014-es 49,89 százalék után a szavazatok 53,34 százalékát szerezte meg most.