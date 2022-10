Többszázezer lőszert vesz a kormány az udvari beszállítójától

Megvannak a nyertesek a büntetés-végrehajtási szervek éves lőkiképzéséhez és tartalékképzéshez szükséges lőszerek beszerzésére kiírt pályázatán. Idén összesen 61,8 millió értékben, 600 ezer darab lőszer vásárlására keresték a legmegfelelőbb pályázót, ám 59 ezer lőszerre mégsem találtak megfelelő céget, így végül „csak” 541 ezer darabra szól a szerződés.

A hét pontból álló közbeszerzésből négyet a Milipol Zrt. vitt el. Ez az a cég, amely a NAV tenderét is megnyerte a nyáron, ezért a pénzügyőrök gyakorlatozásához nettó 79,5 millió forintért szállíthatja le a kért 1 millió darabos mennyiséget. Igaz, a közbeszerzési eljárás feltételes

A Milipol Zrt. tulajdonosa egyébként a Haditechnikai Kereskedelmi Ügynökség Kft., amelynek tulajdonosa a Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt., amit idén januárban jegyeztek be.

A cég tehát a magyar állam tulajdona.

A Milipol Zrt.-ről laptársunk, a Privátbankár.hu közölt részletes cikket, amelyet itt olvashat el.

A mostani pályázaton a következő lőszerekre írt alá szerződést a cég a magyar állam büntetésvégrehajtási szerveivel:

400 ezer darab 9x19 mm-es pisztolylőszer (nettó 33 952 000 forint)

18 ezer darab 12x70/76 mm-es ólomgolyós (Slug) lőszer (nettó 4 252 860 forint)

20 ezer darab 12x70/76 mm-es gumigolyós (Rubber Slug) lőszer (nettó 4 944 600 forint)

3 ezer darab 9x19 mm-es gyakorló, jelölő FX pisztolylőszer (nettó 1 197 000 forint).

Egyetlen egy tételnél nyert másik cég, ez pedig a szolnoki Reintex Kft., amely 100 ezer darab 7,62x39 mm-es karabély lőszert nettó 17,5 millió forintért teljesít. A Reintex-nek a tavalyi éve volt a legjobb egyébként az Opten adatai szerint, amikor is átlépte a nettó árbevétele 1 milliárdos álomhatárát.

Érdekesség, hogy az úgynevezett granulátumos riasztó lőszerre egyetlen egy pályázatot sem nyújtottak be, az ólomsörétes lőszerekre pedig érvénytelen ajánlatok érkeztek, pedig köztük volt a Milipol Zrt. is.

Tavaly ennek a töredékére szerződtek

Megnéztük, hogy a büntetésvégrehajtási szervek tavalyi éves közbeszerzésén milyen mennyiségekre kötöttek szerződéseket 2021 őszén.

Az idei, 600 ezer darabra szóló hét pontos kiírással szemben tavaly mindössze három tételre írtak ki pályázatot, és csak 180 000 darabra.

Azaz 420 ezer darabbal nagyobb igényt fogalmaztak meg a büntetésvégrehajtási szervek, mint egy évvel korábban, ami egyértelműen mutatja az ország honvédelmi költéseinek emelkedését. Tény, hogy azóta kitört az orosz-ukrán háború, de Orbán Viktor egy héttel ezelőtt a parlamentben az őszi ülésszak megkezdésekor így fogalmazott:

„A nyugat a háború pártján áll, Magyarország pedig a béke oldalán”.

Tehát tavaly csupán ezekre a lőszerekre írták ki a tendert:

150 ezer darab 9 X 19 mm-es Luger pisztolylőszerre

10 ezer darab 12-es nagy gumigolyós lőszerre (Rubber Slug)

20 ezer darab 7,62 X 39 mm-es ACM lőszerre

A 180 ezer darab lőszer nettó 9,15 millió forintba került, és a négy beérkezett ajánlatból akkor a nagyváradi illetőségű romániai S.C. MATERIAL GROUP S.R.L nyert. Igaz, a büntetésvégrehajtási szervek 2022-es közbeszerzéséből most tehát kiestek, de azért a magyar közbeszerzésben továbbra is teljes mellszélességgel ott vannak. Még tavasszal a Berettyóújfaluban létesítendő BV Egészségügyi Központ első felszereléséhez 27 875 darab, különféle lőszererre írtak alá szerződést, igaz, csak 576 925 forint értékben. De az egyik tételt, a 325 darab 12-es sörétes 4-es lőszert így is csak legkorábban 2022. IV. negyedévében tudták volna legyártani (valószínűleg a román lőszer-igények is megnőttek), amit végül nem tudtak bevállalni.