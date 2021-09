Tolakodás a budai üzletközpontok piacán: megnyílt az Etele Plaza

Nyolc éve nem történt klasszikus bevásáróközpont avatás Budapesten. Most a Futureal fejlesztésében - több éves csúszással - elkészült a formálódó kelenföldi városközpont legnagyobb egysége, az Etele Plaza. A beruházó több mint 100 milliárd forintot fordított rá. A tervezésben egy dán cég, a Paulinyi & Partners Építészeti Stúdió és a Dyer Group (belsőépíteszet) vett részt.

Az Etele Plaza vállaltan dobozos látványa (fotó: Csabai Károly) Az Etele Plaza vállaltan dobozos látványa (fotó: Csabai Károly)

Összesen 55 000 négyzetméter bérbe adható kiskereskedelmi területet alakítottak ki, a divatüzletek mellett élelmiszer-áruház, éttermek, kávézók, multiplex mozi, fitneszterem, gyermekjátszóház és egyéb szolgáltatások széles köre található az ingatlanban. Nagyon sok olyan nagy divatmárka is megtalálható itt, amik sok más plázában is jelen vannak, de van néhány teljesen új is.

Az épület teljes harmadik emeletén lévő ételudvarban több, mint 1000 ember tud egyszerre étkezni. A belső étkezőterületen 950, míg a tetőteraszon további 150 ülőhelyet alakítottak ki. A több irányból is megközelíthető parkolókban 1300 hely várja majd a látogatókat, ezek közül csaknem 130 állomáson elektromos autók töltésére is van lehetőség. Magyarország első okosplázája már a lakásból kilépve képes egyénre szabott vásárlói élményt nyújtani saját fejlesztésű mobilalkalmazásán és felhőalapú szolgáltatásain keresztül.

A fejlesztő reményei szerint a központ napi több tízezer vásárlót vonz majd a fővárosból, az agglomerációból és a multimodális közlekedési csomópontból könnyen elérhető vidéki városokból. Az Etele Plaza elsődleges vonzáskörzete Budapest egyik legsűrűbben lakott területe, ahol megközelítőleg 235 ezren élnek. A környék lakói az országos átlagos vásárlóerő 125 százalékával gazdálkodnak eddig viszonylag alacsony kiskereskedelmi ellátottság mellett.

Dél-Budán és Buda központi részein több nagy méretű bevásárlóközpont működik már évek óta. Ezek mind könnyen elérhetők tömegközlekedéssel és ez válaszút elé állíthatja a Kelenföldön élőket. Várhatóan sok függ attól, hogy milyen ereje lesz hosszú távon a most átadott központ újdonságainak és mennyi olyan vásárlót tud bevonzani, akik eddig máshol vették meg a divatárukat vagy vettek igénybe különféle, egyébként sok helyütt elérhető szolgáltatást.

Dél-Buda érintett részein, különösen annak dombos oldalán az elmúlt években több ezer új lakás épült. A sík területeken is egymás után indultak a társasházi beruházások és továbbiakat is előkészítettek már. Ezek révén több ezer új beköltöző lesz az Etele Plaza vonzáskörzetében. Többségük vélhetően autóval fogja felkeresni ezt az új központot, illetve mivel többnyire fiatalokról van szó, fogékonyabbak a pláza által nyújtott digitális megoldásokra. Hasonló fejlesztéseket, ha nem is ennyit, de természetesen a versenytárs üzletközpontok is kínálnak.

Budapest központi kerületeiben a plázákat erősen megviselte a járvány. Főleg azért, mert közülük sok a külföldi turisták által elköltött pénzre is nagyban számít. A kijjebb lévő központok első sorban a környező lakónegyedekre építenek és kevésbé az átmenő forgalomra. A belvárosi plázák egy részében a kisebb üzletek közül jónéhány kénytelen volt bezárni vagy ideiglenesen felfüggeszteni a működést.

Majdnem minden jelentős lánc igyekezett ráerősíteni az online értékesítésre és az is megfigyelhető volt, hogy az eddig csak az interneten jelen lévő boltok egymás után nyitottak kisebb-nagyobb egységeket a plázákban. A most átadott központban van például az eMag legnagyobb hazai üzlete.