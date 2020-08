Tovább tombol a járvány Amerikában

A koronavírus-járvány két legfertőzöttebb gócpontjában, az Egyesült Államokban és Brazíliában továbbra is erős tempóban terjed a betegség.

Eközben Dél-Amerikában továbbra is komoly problémát jelent a járvány, Brazíliában szombaton meghaladta a hárommilliót a koronavírussal fertőzöttek és a százezret az elhunytak száma - közölte a latin-amerikai ország egészségügyi minisztériuma. Az utóbbi 24 órában 49 ezer 970 új fertőzöttet és 905 halálesetet regisztráltak.

Trump emellett bejelentette, hogy megvizsgálják a személyi jövedelemadó és a tőkejövedelem-adó mérséklésének lehetőségét, illetve kilátásba helyezett további adócsökkentéseket is újraválasztása esetére. Az elnök bár bizakodónak mutatkozott, az egyelőre kérdéses, hogy végre tudja-e hajtani a rendeletekben foglalt intézkedéseket, ugyanis az amerikai alkotmány értelmében a kongresszus hatáskörébe tartozik az adók és állami kiadások megállapítása.

Az elnök azzal vádolta a demokrata párti képviselőket, hogy gátolják az észszerű javaslatokat a kongresszusban. "Elég volt" - jelentette ki Trump a rendeletek aláírásakor New Jersey állambeli golfklubjában. A rendeletek értelmében mérséklik a járulékokat az évi 100 ezer dollárnál kisebb keresetű munkavállalók számára, időlegesen felfüggesztik bizonyos esetekben a kilakoltatásokat, 400 dollárral megemelik a hetente folyósított munkanélküli segélyt az év végéig és felkarolják az eladósodott diákokat is. A kiadásokat részben a tagállamok fedeznék.

