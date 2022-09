Továbbtanulás Hollandiában: miért ott és hogyan?

Amennyiben egyetemen szeretnénk továbbtanulni, úgy rendkívül nagy segítséget nyújthat egy olyan egyszerűen átlátható, mégis szerteágazó tájékozódási felület, amely képes minket eligazítani az intézmények sűrűjében. Erre leginkább a QS felületét (https://www.topuniversities.com) ajánlanánk, ugyanis itt több, különböző szempont alapján találhatunk a személyes preferenciáink által rangsorolt egyetemekről, illetve a továbbtanulással kapcsolatos témákról információkat.

De miért is tanuljak külföldön?

Talán a legfontosabb amit el kell döntened, hogy mit és hol szeretnél csinálni az egyetem után. Ha a jövőben magyarországon szeretnél dolgozni, sokszor jobban megéri itthon tanulni. Azonban ha nemzetközi karrieren gondolkozol, érdemes lehet külföldön tanulni, ahol az ottani nyelvismerettel, kapcsolati tőkével, valamint elismert diplomával sokkal jobban tudsz majd boldogulni.

Mi a legjobb döntés? Fotó: Pixabay Mi a legjobb döntés? Fotó: Pixabay

Természetesen emberileg is sokat segíthet a külföldi tanulás, hiszen megismerhetsz egy teljesen új kultúrát, rengeteg új szemlélettel találkozhatsz és így a világról alkotott képed is sokkal kifinomultabb és sokoldalúbb lehet.

Miért pont Hollandia?

Ár-érték arányban Hollandia az egyik legjobb választási lehetőség, valamint a brexit óta a legnépszerűbb is a magyar diákok körében. Remek egyetemeik vannak, kiváló professzorokkal, ráadásul külföldi viszonylatban egész baráti tandíjjakkal (évente kb. 1 millió forint). Emellett az ottani egyetemekre jellemzően könnyű bekerülni, de nehéz bent maradni. Összességében a kint tanuló magyar ismerőseink általában nagyon elégedettek.

Egyikük a következőt mondta: ”Hollandia remek választás, lazák és boldogak az emberek, magas szintű az oktatás, jó a szociális élet és még a fű is legális.”

A holland továbbtanulás anyagi háttere

A legnépszerűbb választás Hollandián belül Amszterdam, nem meglepő, hisz ott található a legjobb egyetemek többsége. Azonban a mindennapi élet nagyon költséges, legyen szó lakhatásról, étkezésről vagy bármi más megélhetéshez szükséges kiadásról. (Ezek az utóbbi években különösen megnövekedtek, hiszen a sok új tanuló miatt megnőtt a kereslet, ezzel arányosan pedig az árak is.)

Amszterdam egy nagyon sűrűn lakott város, ahol még korlátlan pénztárcával is rendkívül nehéz lakást találni. Ezért is sokkal praktikusabb egy diáknak az egyetem kampuszán vagy kollégiumban laknia. Amellett, hogy anyagilag kedvezőbb (általában havonta mindössze 350-800 Euróba kerül), sok egyéb előnnyel is járhat: közel az egyetem, egyszerűbben és olcsóbban megoldhatóak a mindennapi tevékenységek, mint az étkezés, a mosás, vagy akár a bevásárlás, valamint megkönnyíti az egyetemi szocializációt is. Ezek a szobák viszont csak limitált számban elérhetőek, kiosztásuk pedig sorsolással történik. Egy másik, költségesebb opció az albérlet keresése. Egy egy szobás lakás Amszterdam belvárosában is meghaladja az 1500 Eurós havi bérletet, feltéve, hogy találunk szabadot. (Kép: pénztárcából sok pénz kerül ki)

Mindemellett az étkezés költsége nagyságrendileg 400-500 euró egy hónapban, valamint a tankönyvek ára is sokszor számottevő.

Ezen anyagi költségek fedezésére segíthetnek a magyar és EU-s diákhitelek, valamint részmunkaidős munkavállalás (kávézóban, bárpultosként, pincérként, stb…).

Ám Hollandiában sok másik, kisebb város is híres az egyetemeiről, mint például Rotterdam, Hága vagy Maastricht. Ezekben a városokban nagyjából 25 százalékkal olcsóbb ugyanaz az életszínvonal mint Amszterdamban, továbbá megesik, hogy egy-egy szakot sokkal jobban is tanítanak.

Az új információk birtokában viszont felmerülhet egy nagyon fontos kérdés: Hogyan tovább?

Először is mindenképp érdemes mérlegelni a helyzetet. Ugyan szerintünk nagyon fontos, a számok és kutatások szerint nagyon megéri pénzügyileg is, de nem mindenkinek való az egyetemi – vagy más felsőoktatási – élet. Amennyiben azonban szeretnél továbbtanulni, a következő fontos kérdés a helyszín. Abban az esetben ha külföldre szeretnél menni, de nem győzött meg a Hollandiáról szóló cikkünk, mindenképp figyeld a híreket, mert sok más ország és terület lehetőségeiről fogunk még írni. Ha viszont megtetszett Hollandia és az ottani továbbtanulási rendszer, érdemes minél hamarabb minél többet megtudnod róla, valamint választani néhány egyetemet, ahova szívesen jelentkeznél. Ezután mindenképp tájékozódj az ott tanulás anyagi vonzatairól, illetve az elérhető támogatásokról, ösztöndíjakról. Végül, de nem utolsó sorban, kezdd el megírni és összerakni az egyetemi jelentkezésedet a követelményeknek megfelelően – természetesen annak időbeli aktualitásától is függően.

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, a neten rengeteg segítséget találsz, de nekünk is bátran írhatsz a szerkesztoseg@mfor.hu címre.