Trump győzelme odavert a forintnak, ez pedig a benzinárban is beépül

A hét elején még lefele indult a benzin ára a hazai kutaknál, ám a hétvégére megfordult a trend. Ennél is rosszabbul alakult az autósok szempontjából a gázolaj ára, mely egy hét alatt érezhetően drágult.

Az uniós árak ezúttal – véleményünk szerint – kevésbé izgalmasak, hiszen a Weekly Oil Bulletin adatai az amerikai elnökválasztás előtti napi szinteket tükrözték. Szerdán az eredmények hatására a nyersolaj és a devizapiac is igen élénk kilengéseket produkált Donald Trump győzelmének hírére.

Az EU-ben a magyar árak két helyet csúsztak vissza, így most hasonlóan a két héttel korábbi rangsorhoz, kilenc olyan országot találhattunk, ahol a benzin átlagára alacsonyabb, mint a magyarországi szint.

Érdekesség, hogy egy héttel korábban csak nyolc ilyen ország volt, és mindkét minket beelőző nyugat-európai állam. Ennek köszönhetően legalább a régiós sorrendben nem romlott a helyzetünk.

A gázolaj árakat rögzítő rangsorban uniós szinten nem változott a magyar helyezés a Weekly Oil Bulletin adatai szerint. Így ezúttal is 11 olyan ország volt az EU-ban, ahol alacsonyabb az átlagár, mint nálunk.

Ezek alapján aligha okozunk olvasóinknak meglepetést, ha azt közöljük, hogy a régiós rangsorban nem változott a magyar árak helyezése. Hasonlóan az egy héttel korábbi sorrendhez, ezúttal is Ausztriában, Horvátországban és Szlovéniában lehet drágábban tankolni, mint a magyar kutaknál, míg a többi országban a magyarországi szintél olcsóbban lehet dízelt venni.

Nagyot erősödött a dollár, hullámvasúton az olaj

Ugyan a magyar kormány teljes mellszélességgel kiállt már a kampány alatt is Donald Trump mellett, ám a választási eredmények sok jót nem jeleznek előre. Ahogy arra az Mfor hétközben megjelent gyorselemzése is utalt, a várható protekcionista gazdaságpolitika és a laza költségvetési fegyelem miatt meglódultak az amerikai hozamszintek, ez pedig jelentősen erősítette a dollárt. Itthon a reflektorfényben ugyan az euróval szembeni gyengülés állt, ám a forint a dollár ellenében még nagyobbat esett. A választás után a keresztárfolyam meghaladta a 385-ös szintet, miközben egy hete még 375 körül állt. Ugyan kisebb korrekciót láthattunk, ám pénteken így is 380 forint felett volt a dollár árfolyama.

Az olaj meglehetősen érdekes utat járt be a héten. A hét elején ugyanis a geopolitikai hírek és az OPEC mozgatta a piacokat, ekkor komolyabb erősödést láthattunk. A befektetők ugyanis tartottak attól, hogy Irán újabb támadást intéz Izrael ellen. De az is aggasztotta a befektetőket, hogy a nemzetközi olajkartell miként reagál az amerikai elnökválasztásra. De felfele hajtotta a héten az árakat a kínai kormány által bejelentett gigantikus gazdaságélénkítő csomag is.

Ezúttal sem lesz túl sok oka a mosolyra a hazai autósoknak

Megnyugtatta ugyanakkor a kedélyeket az amerikai elnökválasztás eredménye. Egyes szakértők szerint ugyanis Donald Trump ugyan győzelmi beszédében a béke mellett tett hitet, ám az újraválasztott elnök és Irán viszonyát ismerve erre azért senki nem venne mérget. A perzsa állam a hírek szerint nagyon is tart attól, hogy Donald Trump komoly csapást rendel el ellenük, ha a helyzet tovább fokozódna, így egyelőre ők is kivárnak. Ez viszont csökkentette az olaj árát, ahogy az is, hogy a most kibontakozó Rafael hurrikán várhatóan nem okoz komolyabb problémát a Mexikói-öbölben. Összességében minimálisáremelkedés volt a mögöttünk hagyott héten az olaj piacán.

A fentiek miatt mind a nyersanyagárak, mind a forint esése a hazai üzemanyagárak növekedését támogatja. Igaz hétközben és szombaton is drágulás volt, ám ez könnyen lehet, hogy a jövő héten folytatódik. Amennyiben a forint piacán nem jön fordulat, úgy mindkét üzemanyagfajta 5-8 forinttal még emelkedhet a következő napokban.

