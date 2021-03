Túlterhelt temetők: van, ahol napi 11 gyászszertartást tartanak

"A halálozás ’békeidőben’ is hullámzó trendet mutat egy teljes éven belül, de a mostani helyzet egészen példa nélküli: mivel az első hullám miatt már tavaly elkezdődött a halálozás emelkedése, ezért a két évvel ezelőtti állapothoz érdemes mérni az idei adatokat. 2019-hez képest 40 százalékkal több temetésünk van” – mondja Puskás Béla, a Somogy Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója.

A Somogy megyében elhalálozott emberek felét a cégükhöz tartozó két kaposvári, illetve balatonlellei, balatonszárszói, csurgó, nagyatádi és marcali temetőkben temetik el. Az ügyvezetőnek köszönhetően - az országban egyedülálló módon - a cég honlapján húsz évre visszamenőleg közlik a temetések statisztikáit. Napra és órára pontosan, az elhunytak nevére lebontva, kitérve arra, hogy aznap hány szertartás volt. Sőt, a legfrissebb adatok az e heti temetéseket is mutatják: ebben a pillanatban április 1-jei az utolsó tervezett gyászszertartás időpontja.

Az adatokból látható, hogy idén már januárban is volt olyan nap, amikor 8.30-tól 15 óráig bezárólag 11 temetés zajlott le Kaposvár és vonzáskörzetében. Február 19-én is hasonlóan sok szertartást tartottak a kaposvári temetőkben, s a napi átlag a többi Somogy megyei temetőkben sem ment napi 5 alá. Erre a hétre pedig már most 43 temetés van betervezve a hozzájuk tartozó temetőkben.

A precízen vezetett statisztikából az is kiderül, hogy a pandémia kitörése előtt, 2020 első három hónapjában 403, míg 2021 első három hónapjában, a tomboló harmadik hullám idején 547 gyászszertartás volt.

Mivel még mindig nem közlik a megyékre lebontott halálesetek számát, maradnak a temetői statisztikák, amelyekből arra lehet következtetni, hogy Somogy megyében idén az első három hónapban 1100 körül lehetett az elhalálozások száma (mivel a Somogy Megyei Temetkezés Kft.