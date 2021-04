Új piaci rés a magánegészségügyben: virágzik a poszt-Covid szűrések piaca

A cikk eredeileg a Privátbankár.hu-n jelent meg.

Nemzetközi statisztikák szerint 10 Covid-beteg közül 1 páciens még 3 hónap múlva is különböző tünetektől szenved, a kórházi kezelést igénylő Covid-betegek 87,4 százalékának még 2 hónap múlva is vannak ilyenjei, de még az enyhébb jelek esetén is 3-ból 1 betegnek még 6 hét elteltével is tünetei vannak.

Bár a Szent Ferenc kórház már tavaly óta foglalkozik a covidos betegek rehabilitációjával, a Korányi Pulmonológiai Intézet módszertani ajánlást adott ki a poszt-Covid szindrómáról, március 1-jétől pedig a Debreceni Egyetem indította el új szolgáltatásként Poszt-Covid osztályát, a közegészségügyben ezek még mindig igen ritka kivételnek számítanak. A járványkezelésből egyre nagyobb szeletet kihasító (a legfrissebb adatok szerint 15-47 százalék) Covid-utógondozást ugyanis leginkább a magánklinikák építették be villámgyorsan portfóliójukba a napról-napra változó eseményekre reagálva.

A Covid mint tudjuk, nem viccel: a brit mutáns nemcsak szuperfertőző, de nagyobb mortalitással jár, és egyre több szövődményt is hagy maga után. Szív- és érrendszeri, kardiológiai, gasztroenterológiai, neurológiai, pulmonológiai, fül-orr-gégészeti, pszichiátriai tünetek emlékeztetik a pácienseket a lezajlott fertőzésükre.

Egyesek, akiknek a pénztárcája megengedi, arra kényszerültek, hogy a halasztható műtétek leállítása miatt magánegészségügyi klinikán végeztessék el a régóta várt epehólyag, szürkehályog, vagy éppenséggel térdprotézis műtétjüket, másoknak arra kell költeniük, hogy a vírusfertőzés után felkeresik a magánpraxisokat. Ugyan ezek sem olcsók, de széles a paletta, és igen sokféle alternatívát kínál az egészségügyi magánszektor.

Körképünk nem a teljesség igényével készült, helyhiány miatt nem is tudnánk az összes szóba jöhető magánegészségügyi intézményt feltüntetni, de pillanatképet fel tudunk villantani a jelenlegi poszt-Covid szűrések ár-érték arányáról.