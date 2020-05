Újabb egyetemi alapítványok kapnak ingyen vagyont az államtól

Mint azt megírtuk , a Budapest Corvinus Egyetem, valamint a Mathias Corvinus Collegium után további felsőoktatási intézményekben hoznak létre vagyonkezelő alapítványokat, egyúttal az egyetemek vagyont is kapnak az államtól. Míg azonban a két Corvinus 10-10 százaléknyi Mol- és Richter-pakettben részesült , addig a többiek csak ingatlanokat kapnak, hasonlóan a Színművészeti Egyetemhez.

