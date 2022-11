Újabb feladatot kap Rogán Antal tárcája

Már eddig is szép számmal bővült a Rogán Antal irányítása alá tartozó Miniszterelnöki Kabinetiroda feladatköre, mint ismert megkapta a polgári titkosszolgálatokat, a közpénzfelhasználást ellenőrző állami hivatal, a KEHI, valamint a Védelmi Igazgatási Hivatal felügyeletét is. Most ez a sor gyarapodik egy kormányhatározat-tervezet szerint.

2023 január elsejétől ugyanis úgy módosulna a Miniszterelnöki Kabinetiroda feladat- és hatásköre, hogy a minisztériumot vezető Rogán Antal "szakmai támogatást biztosít a Magyarországon megvalósuló, kiemelt nemzetközi sportesemények lebonyolításához, és közreműködik e sporteseményeket érintő marketing- és kommunikációs tevékenységek megvalósításában" - írja a hvg.hu.

A részletek szerint a szakmai támogatás és a közreműködés többet fog jelenteni a gyakorlatban, hiszen szabad kezet kap Rogán, aki ezt a feladatot majd a Nemzeti Kommunikációs Hivatal útján látja majd el. Létrehoznak ugyanakkor egy Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséget is.