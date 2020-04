Újabb idősotthon vált koronavírusos gócponttá

A főpolgármester azt a tájékoztatást kapta, hogy a Rózsa utcába - miként a Pesti útra is - küldtek vissza kórházból beteget úgy, hogy nem végeztek rajta koronavírus-tesztet. A városvezetés szerint nincs már idő a késlekedésre, a kormánynak azonnal meg kell változtatni a szűrést tiltó, azt "felesleges költségnek" minősítő álláspontot és el kell rendelni az ország összes idősotthonának szűrését.

​A főváros saját forrásból végzett szűrése a Rózsa utcai otthon 94 lakójából 60 idős lakónál mutatott pozitív eredményt. Négyüknek vannak tünetei, őket kórházba szállították, a többiek jól vannak. Az intézmény - a tisztifőorvossal egyeztetve - szigorú karanténszabályokat vezetett be. Az érintetett intézményben is megtesznek mindent az előírásoknak megfelelően az idős emberekért, a járvány terjedésének megakadályozásáért.

