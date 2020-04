Újabb könnyítéseket jelentett be az agrárminiszter

Mint arról lapunk is beszámolt , Nagy István a magyar mezőgazdasági termelők és élelmiszer-feldolgozók védelme, a hazai munkahelyek megőrzése érdekében korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarországi élelmiszerláncok a szolidaritás jegyében fonják szorosabbra az együttműködésüket a hazai agrár- és élelmiszeripari beszállítókkal, segítve ezzel a magyar lakosság minőségi magyar áruval történő ellátását. Kérte továbbá, hogy „a rendelkezésükre álló eszközökkel tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a magyar termékek elérhetőségét biztosítsák és fogyasztásukat ösztönözzék, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a hazai élelmiszer-gazdaság szereplői, vállalkozásaink, munkavállalóink és gazdálkodóink számára megteremtsük az esélyét a gazdasági életben maradásra ezekben a nehéz időkben".

Nagy István agrárminiszter a gazdaságvédelmi akcióterv részeként új intézkedéseket jelentett be.

