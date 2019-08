Újra pörög az önkormányzati adósságspirál

Ha az önkormányzatok nem verhetik magukat nyakló nélkül adósságba, akkor megteszik helyettük a saját cégeik. Pintér Sándor belügyminiszter nem sokkal az önkormányzatok állami adósságkonszolidációja után ezermilliárd forintra tette a részben vagy teljesen önkormányzati tulajdonban lévő vállalatok tartozását. Egyre súlyosabb a helyzet a helyhatóságok egy részénél.

A KSH tavaly megjelent tanulmányában arra jutott, hogy az önkormányzati újraeladósodás miatt nem kell különösebben aggódni, hiszen a helyhatóságok hiteleinek összértéke 2016 végén alig valamivel haladta meg a 80 milliárd forintot, viszont az elsősorban a cégeiknél felhalmozódó szállítói tartozások ennek a többszörösére, 300 milliárd forintra rúgtak.

A hulladékgazdálkodás termeli a legnagyobb hiányt

Az önkormányzatok, illetve cégeik közel 500 milliárd forinttal tartoznak a bankoknak és a szállítóknak. Az adósság csaknem felét a hulladék, az ivóvíz és a szennyvízcégek halmozták fel, míg a fennmaradó részt a településfejlesztéséből és üzemeltetésből adódik össze. Utóbbiba az uniós és állami támogatás nélkül lebonyolított beruházások költsége éppúgy benne van, mint a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó hiányok – magyarázza Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke, aki a legnagyobb pénznyelőnek a hulladékgazdálkodást tartja. Ez önmagában 50-70 milliárdos lyukat üt az önkormányzati szektoron, de az öt regionális vízmű is benyel évi 40 milliárd extra állami támogatást, és akkor a közel 36 önkormányzati cégről még nem is beszéltünk. A szabályozás változtatásával jelentősen lehetne csökkenteni ezeket a számokat.

Bármelyik igaz is a számok közül, az kétségtelenül kiolvasható belőlük, hogy a helyhatóságok az így-úgy korlátozott hitelfelvétel helyett egyre inkább a közfeladatokat ellátó vállalatokra nyomják a működési hiányt. A cégek pedig egyre jobban gyorsuló ütemben állnak eladósodási pályára.

Az Orbán-kormány által bevezetett új feladatfinanszírozási modellről nehezen állítható, hogy tökéletesen működik. Bár az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerint nincs itt semmi gond. Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke a 322 városi önkormányzatot érintő ellenőrzést lezáró tavaszi sajtótájokztatón kijelentette, hogy „stabil képet mutatott a városi önkormányzatok gazdálkodása 2015-2016-ban”. Az önkormányzatok éves beszámolóján alapuló ellenőrzés megállapította, hogy a szállítói tartozások 2016 végére a felére - 16,8 milliárd forintra – csökkentek a városi önkormányzatoknál, míg a 90 napon túli számlák értéke alig 3,3 milliárd forint volt. A banki követelésállomány viszont 20 százalékkal emelkedett 2016 végére.

De ennél nagyobb kockázatforrásként értékelték az önkormányzatok többségi tulajdonú gazdasági társaságaiknak veszteséges működését és kötelezettségeinek állományának növekedését, ami 2016 végén saját adataik szerint 75 milliárdot tett ki. S csupán a városokról beszélünk.

A kincstári lelkesedéstől áthatott jelentést még Pintér Sándor belügyminiszter sem tudta szó nélkül hagyni. Az elemzéshez küldött észrevételében felhívja az ÁSZ figyelmét arra az apróságra, hogy az ellenőrzés több önkormányzat esetében is feltárta, hogy a nettó működési jövedelme negatív volt, amelyet a hiteltörlesztés tovább rontott. S ez bizony erős eladósodási kockázatforrást jelent.

Schmidt Jenő szerint nem olyan vészes a helyzet, főként az adósságkonszolidáció előtti időkhöz képest, amikor több nagyvárost is csak egy hajszál választott el a bedőléstől. Az általa 350 milliárdosra becsült önkormányzati hitelállomány az általuk működtetett évi 3000 milliárdos költségvetéshez képest nem jelentős. Azt viszont nem tagadja, hogy ő maga is közel 40 olyan városról tud, ahol hamarosan be kell avatkozni, olyan nagy a baj.