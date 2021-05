Ünnepi hangulatban az operatív törzs! - 100 nap múlva fontos dolog történik

Ünnepi, sőt pátoszos hangulatban telt az operatív törzs mai tájékoztatója. Az örömre az adott okot, hogy György László gazdasági stratégiáért felelős államtitkár bejelentette: elindult a visszaszámlálás, 100 nap múlva lerakják a magyar oltóanyaggyár alapkövét Debrecenben. Majd hosszadalmas vakcina-történet mesélés kezdődött, amiben összefoglalták az elmúlt 100 év oltóanyag-históriáját.

Az államtitkár szerint a privatizáció után több alakommal is előfordult, hogy az országban vakcina hiány lépett fel. A debreceni vakcina gyár ezt akarja megelőzni, hogy többé hasonló helyzet ne forduljon elő. A gyár 2022 végén már működhet is - vélekedett György László. Tehát akár már jövőre itt is gyárthatják a koronavírus elleni vakcinákat.

Szintén bizakodó volt Müller Cecília, hiszen a beoltottak száma 4 639 299 fő, közülük 2 727 165 fő már a második oltását is megkapta. A járványügyi adatok is kedvezően alakulnak: az elmúlt 24 órában 426 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 798 573 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 38 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 213 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 630 976 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 138 384 főre csökkent. 2259 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 258-an vannak lélegeztetőgépen.

Minden adat azt mutatja, hogy a harmadik hullám leszálló szakaszának a vége felé közeledünk, ami a járványügyi óvintézkedéseknek és a védőoltásoknak köszönhető. A lakosság 47 százaléka már beoltott, az uniós átlag 31 százalék

- mondta a tisztifőorvos.

Müller Cecília szerint vakcinabőség van Magyarországon. Korlátozott mennyiségben lehet még foglalni Szputnyik és AstraZeneca oltásokat az időpontfoglalóban, és keddig még kevés Pfizert is annak, akik SMS-t kapott. A Sinopharm-oltásokat továbbra is folyamatosan hirdetik a kórházak köszönhetően a hazánkba érkezett bőséges szállítmányoknak.

Kiss Róbert rendőr alezredes pedig arról számolt be, hogy egy kiskocsmában intézkedtek a rendőrök, mivel este 11 óra után is nyitva tartott. A rendőrök a kocsma 30 napos bezárásáról döntöttek.