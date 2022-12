Üzletet lát a magyar bizományos piacban egy külföldi hálózat

Van még hely a hazai bizományi üzletek piacán. Erre lehet következtetni abból, hogy magyar franchise partnert keres a hollandiai bejegyzésű Used Products lánc, amely már négy európai országban (Hollandia, Németország, Belgium, Románia) és Indiában van jelen 60 üzlettel és erős online oldalt is üzemeltet. A hálózatot 25 évvel ezelőtt alapították a hollandiai Alkmaarban.

Európában sokan megfordulnak a műszaki bizományikban Fotó: fix-phones.fr.

Üzleti modelljének lényege, hogy főleg használt, továbbá gyári bemutató modelleket árusít háztartási műszaki termékekből, elektronikai cikkekből és kisebb egyéb eszközből (kerékpár vagy motorkerékpár). Arra is lehetőség van, hogy a hirtelen pénzszűkében lévő ügyfél beadja még használható, jó minőségű műszaki cikkét vagy ékszerét, s később visszavásárolja. Több hasonló profilú üzlettel ellentétben egyéves garanciát is ad a termékekre.

A magyar piacra lépési szándék bejelentése egy hónappal azután történt, hogy Szlovéniában megnyílt a lánc első boltja. A cég nyilvánvalóan próbálkozni fog más közép-európai országban is.

A hálózat hét elején kiadott közleménye szerint folytatják az európai terjeszkedést, s ennek keretében keresnek magyar és további romániai franchise átvevőket. Keleti szomszédunkban már három üzletük is működik - közölte Kun Norbert franchise igazgató, aki hozzátette: a román piacon mind olyan várost megcéloznak, ahol legalább 50 ezren laknak.

Az első boltot Kolozsváron nyitották még 2018-ban, tavaly Temesváron, idén februárban pedig már Bukarestben is megjelentek. A legutóbbi üzletnyitás bruttó 60 ezer euróba került. Kolozsvárott novemberben a bevétel átlépte az egymillió eurót, Temesváron a 350 ezret, a fővárosban pedig kilenc hónap alatt a 250 ezer eurót. Az online értékesítésből tavaly 157 ezer euró, idén 250 ezer euró jött be.

Magyarországon a rendszerváltás után kezdett felpörögni a használt cikkek kiskereskedelme. Tucatszám alakultak ruházati turkálók, amelyeket hol angol ruhák boltjának, hol ténylegesen turkálónak vagy turinak neveztek el országszerte. Ezekben az üzletekben csak vásárolni lehet, eladni nem. A közösségimédia-felületek elszaporodása további, megbecsülhetetlen mértékű forgalomra adott lehetőséget, egyúttal elvonva pénzt a fizikai üzletektől.

A ruházati kategória egyik legnagyobb szereplője a Háda lett, több magyarországi bevásárlóközpontba beküzdötte magát, egyenként több száz négyzetméternyi egységgel. Honlapja szerint jelenleg 80 fizikai egysége van és webshopot is üzemeltet. A vállalat nagykereskedelmi tevékenységet is folytat.

Kapcsolódó cikk A válság ellenére egyszerre két új divatüzlet nyílt egy plázában A Skechers és a Parfois hálózatok tovább bővültek Magyarországon.

Az adásvételt lebonyolító műszaki bizományiból is volt és van is szép számmal. Tévéket, számítógépeket, kamerákat, fényképezőgépeket, mobiltelefonokat, audio centereket, hangfalakat, rádiókat árusítanak, illetve vesznek be.

A bizományos üzletek piacvezetője, a BÁV már a rendszerváltás előtt is jól hasított, de nem a ruhákra és műszaki cikkekre, hanem a régiségekre és az ékszerekre szakosodott. Pénzügyi szolgáltatóvá is vált, zálogüzletágat működtet, kölcsönöket is ad.

A használt termékek forgalma dinamikusan alakult az elmúlt évtizedekben. Egyre többen fordultak-fordulnak meg ott és nem csupán az elszegényedő emberek, hanem sok tehetős is. Az elköltött összeg tavaly már meghaladta a 40 milliárd forintot és az új hálózat piacra lépése azt jelzi, hogy van/lehet még potenciál a piacban.

A KSH különféle jelentéseiből egyértelműen látszik, hogy a társadalmi különbségek növekednek, a középrétegek közül is egyre többen csúsznak le, köztük a korábbinál nagyobb számban lesznek olcsó, használt termékekre rászorulók. Segíthetik ezt a folyamatot a fenntarthatóság növelésére irányuló kampányok, amelyek az új helyett a felújított/megjavított régi termékek vásárlására ösztönöznek.