Vacogva kell majd ülniük az iskolában a tanulóknak?

Kizárt, hogy a fűtés költségei miatt távoktatást rendeljenek el - tette egyértelművé Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a katolikus köznevelési és szakképzési intézmények országos vezetői tanévnyitóján.

Milyen hőmérséklet fogadja a nebulókat? Fotó: Depositphotos Milyen hőmérséklet fogadja a nebulókat? Fotó: Depositphotos

Erre Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja azt mondta az ATV Híradójában: "Nagyon jó hír, hogy Maruzsa Zoltán államtitkár bejelentette, hogy az állam ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabályban számára előírnak. Az pedig jogszabályi előírás, hogy gondoskodni kell a minőségi oktatás személyi és tárgyi feltételekről".

Totyik Tamás viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy

a Belügyminisztérium rendelete, amely az idei tanév rendjét szabályozza, lehetőséget ad az online oktatás elrendelésére.

"Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy az a gázmennyiség amit ők biztosítani tudnak majd, elegendő lesz e az intézmények teljes mértékű felfűtéséhez, vagy csak 18-19 fokon akarják tartani a termeket? Az önkormányzatokról ráadásul nem beszélt senki sem. Az önkormányzati óvodákban is biztosítják, és az önkormányzatokat is kompenzálják a megemelkedett rezsidíjak következtében?" - tette fel a kérdést a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke.

Holoda Attila pedig úgy véli, a gázár emelése lehetetlen helyzetbe fogja hozni a tankerületeket. "Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az iskolák költségvetésének gyakorlatilag 80-90 százalékát csak az energiaköltség fogja elvinni" - érzékeltette a szakértő.

