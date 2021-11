Vajon mitől ilyen optimista a Volvo?

A kínai Geely többségi tulajdonában álló Volvo Carsnak jelenleg két gyára van, egy Svédországban, a másik pedig Belgiumban. A két gyár kapacitása azonban nem elégséges, ezért szükség van egy harmadik üzemre is - közölte az MTI.

Anwall közlése szerint azt még nem döntötték el, hogy hol akarnak új gyárat létesíteni. A vállalat 2010-ben még 373 ezer személyautót értékesített, jelenleg pedig évi mintegy 800 ezer autót gyárt.

A Volvo Cars márciusban jelentette be, hogy a következő évtizedben már csak elektromos autókat fog gyártani, minden belsőégésű motoros modelljét kivezeti a piacról 2030-ig, beleértve a hibrid hajtásláncú modelleket is.

Még nincs kijelölve, melyik országban létesül az új üzem. Fotó: Depositphotos

A Volvo globális értékesítésének felét 2025-re teljesen elektromos autók adják majd, a másik felét pedig hibrid járművek. A Volvo Cars emellett forgalmának súlypontját fokozatosan internetes értékesítési csatornára helyezi át. A világszerte működő 2400 márkakereskedő a jövőben csak szerviz szolgáltatásokat nyújt majd és az online vásárlások lebonyolításában nyújt segítséget ügyfeleinek.

A Zhejiang Geely Holding Group 2010-ben vásárolta meg az amerikai Ford konszerntől a svéd autógyártót 1,8 milliárd dollárért.

Elsődleges részvénykibocsátás keretében a göteborgi székhelyű vállalat október végén lépett tőzsdére Stockholmban, de a többségi tulajdonos a kínai Geely maradt. Közel 380 millió részvényt értékesítettek darabként 53 svéd koronás (6,22 dolláros) kibocsátási áron, és az ebből befolyó mintegy 20 milliárd svéd koronát is arra használják fel, hogy 2030-ra teljesen átálljanak az elektromos autók gyártására.

A Volvo Cars pénteken 17,65 százalékos pluszban, 76,00 svéd koronán zárta a tőzsdei kereskedést, ami alapján a vállalat piaci tőkeértéke meghaladja a 226 milliárd koronát (26,5 milliárd dollárt).