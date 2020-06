Váratlanul gyors a kínai gazdasági feltámadás - van azonban egy fenyegető tényező

Kína gazdasága a járvány bénító hatásai nyomán 6,8 százalékkal esett vissza az idei első negyedévbe n - először zsugorodva azóta, hogy 1992 első negyedévében elkezdték közzé tenni a hivatalos GDP-adatokat. A kínai kormányzat a globális járványhelyzet okozta bizonytalanságra hivatkozva az idén - 2002 óta először - nem jelölt ki GDP célszámokat. Egyes elemzők pedig arra számítanak, hogy a kínai GDP a második negyedévben is csökkenéssel zár a külkereskedelmi akadályok miatt.

Februárban a kínai feldolgozóipar történelmi mélypontra zuhant a járvány megfékezése érdekében alkalmazott üzemleállások és egyéb korlátozások miatt. Miközben márciusra a járvány belföldi terjedését sikerült visszaszorítani, és Kínában az ipari tevékenység újraindulhatott, a világ többi részén jelenleg tomboló koronavírus aláássa a kínai áruk iránti külföldi keresletet. A májusi adatok azt tükrözik, hogy a termelés gyorsabb ütemben állt helyre a keresletnél, de áprilishoz képest meredekebben emelkedtek az új megrendelések, beleértve az exportmegrendeléseket is. Az új megrendelések állományát tükröző részindex májusban ismét az 50 pontos küszöb fölé került, elérve a januárban mért szintet, amely a legmagasabb volt 2018. márciusa óta.

A Hszinhua hírügynökség által közreadott képen védőmaszkot viselő turisták ülnek gegy körhintán a kínai Vuhan város Happy Valley nevű vidámparkjában 2020. május 19-én. A koronavírus-járvány miatt bezárt vidámpark újra megnyitott, de csak bizonyos részei látogathatóak és csak korlátozott számú, előfoglalással rendelkező látogatót engednek be. MTI/AP/Hszinhua/Xiong Qi

