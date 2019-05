Vasárnap választunk: itt vannak a pártok programjai

A pártok programjai részletesen:

Fidesz: Nekünk Magyarország az első

A Kereszténydemokrata Néppárttal induló kormánypárt 2009-ben még 283 oldalas maratoni választási programmal készült, ehhez képest mostanra már jócskán visszavettek. Az Orbán Viktor programjaként is emlegetett tervezet kizárólag a bevándorlásról szól, és mindössze 7 pontból áll. Ennek alapján a Fidesz:

- elvenné a migráció kezelését Brüsszeltől, és a nemzeti kormányoknak adná,- nem hagyná, hogy bármelyik országot kötelezzék a migránsok befogadására,

- senkit sem engedne Európába érvényes igazolvány és dokumentumok nélkül,

- megszüntetné a migránskártyákat és a migránsvízumot,

- ellenzi azt, hogy Brüsszel pénzt adjon az általuk „Soros György bevándorlást segítő szervezeteinek” nevezett NGO-knak, és ehelyett azt szeretné, hogy az EU térítse meg a határvédelem költségeit,

- azt akarja, hogy Európában senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés azért, mert kereszténynek vallja magát,

- illetve bevándorlás ellenes vezetőket akar az EU-s intézmények élére.

Lehet Más a Politika: Európa zöld lesz, vagy nem lesz!

A Lehet Más a Politika (LMP) főleg a zöld témák, a környezetvédelem köré építette EP-választási programját 7 nagyobb témacsoportban. A magukat európai zöld és ökopolitikai pártként definiáló LMP hívószavai között említik a fenntarthatóságot, az igazságosságot, a szolidaritást, Európa megújításának igényét, a környezetbarátság fontosságát, ellenállóbb gazdaságot, független energiapolitikát és az igazságosságot.

Nem meglepő, hogy a 2011 óta az Európai Zöld Párt alá tartozó LMP szerint korunk legjelentősebb társadalmi-gazdasági kihívását az emberi tevékenység által okozott globális éghajlatváltozás jelenti.

Környezetvédelmi lépéseik között szerepel:

- 2030-ig az EU teljes területén be kell tiltani az egyszer használatos műanyagokat,

- előtérbe kell hozni a megújuló energiahordozók használatát,

- 2030 után kizárólag az elektromos vagy hibrid járműveket lehessen fogalomba állítani,

- le kell állítani az új atomerőművek építését,

- a közösségi közlekedés közösségi szintű fejlesztése,

- energiatanúsítványt minden (import) termékre és szolgáltatásra.

Európa megújítását az LMP az alábbi lépésekkel képzeli el:

- közös határvédelemre és közös védelmi politika megteremtésére lenne szükség,

- szakítanának a különutas stratégiákkal,

- a migrációs krízis kezelésére szolgáló hosszú távú stratégia szükséges,

- közös fellépés az illegális migráció és az embercsempészet ellen,

- a bevándorláspolitika nem nemzeti hatáskört jelent,

- az Unió hatáskörének kiterjesztése olyan területeken, mint a környezet- és egészségvédelem, a nagyvállalatok adózása, a társadalmi különbségek mérséklése

- közös európai szociális minimum támogatása a szakképzett munkaerő elvándorlásának mérsékléséhez

- a nemzeti jövedelemmel arányos közös európai minimálbér-szabályozás bevezetése,

- összehangolt adópolitika és munkajogi szabályok.

Igazságosabb Európát! programpont alatt 10 javaslatot tesznek az EU gazdaságának megreformáláshoz:

- az EU-nak legyen saját önálló adóbevétele. Az európai pénzügyi rendszer átalakításának fontos eleme lehet az úgynevezett Tobin-adó egyik formája, a pénzügyi tranzakciós adó, amely a részvény-, valuta- és egyéb pénzpiaci műveleteket terheli,

- küzdelem az offshore-ok és az adóparadicsomok ellen,

- közös hitelminősítő,

- a lefelé tartó adóverseny megszüntetése a tagállamok között,

- Magyarország egyelőre még ne csatlakozzon az euróövezethez,

- a helyi gazdaság védelme,

- az EU-s támogatások rendszerének újragondolása,

- a szociális különbségek csökkentése az EU szociális pillérének megerősítése révén,

- nemek közötti egyenlőség,

- az emberkereskedelem visszaszorítása, minden EU-tagállam ratifikálja az Isztambuli Egyezményt.

Munkáspárt: Legyen Európa a miénk!

A Thürmer Gyula vezette párt választási programja meglehetősen rövid, honlapjukon mindösszesen néhány szórólap található pár hangzatos kijelentéssel.

Ezekből kiderül, hogy megállítanák a bevándorlást, megvédenék a magyar nemzet önállóságát, Európai Egyesült Államok helyett nemzetállamot akarnának, szankciók helyett megegyezést és békét Oroszországgal, illetve „a gazdagok Európája helyett az európai népek demokratikus együttműködését". Mint írják, nem csodát akarnak csinálni, mert azt nem lehet, ehelyett a magyar dolgozók hangját akarják felerősíteni. Európa gazdagjai pedig ne élősködjenek büntetlenül a magyar dolgozókon.

A május 13-i kampánynyitó rendezvényen az MTI tudósítása szerint a párt elnöke a békés és demokratikus Európát említette a Munkáspárt fő célkitűzésének az EP-választás során. Thürmer egyben az illegális bevándorlás megállítását, a nemzeti önállóság védelmét és a nemzetek Európájának megteremtését ígérte.

Magyar Szocialista Párt: Haza, Szeretet, Európa!

A szocialista párt egy meglehetősen részletes, lényegében minden szakpolitikát érintő programmal állt elő a választásra közös listán induló Párbeszéd Magyarországgal.

„Európában hazánk érdekeiért, itthon az európai értékekért” felütéssel kezdődő MSZP-program alapvetése inkább szól a hazai pártpolitikáról, semmit az EP-választásról, ellentétben a Munkáspárttal, akik szerint május 26-án magyar képviselőket választunk az Európai Parlamentbe, és „nem a hazai gondokról szavazunk”.

Az MSZP azt mondja:

A párt főbb javaslatai:

- európai minimálbér és európai minimálnyugdíj bevezetése,

- Európai Munka Törvénykönyv megalkotása, Európai Munkaügyi Ügynökség felállítása,

- a Juncker-csomag folytatása,

- az Ifjúsági Garanciaprogram állandósítása, 30 éves korig történő kiterjesztése mindenkire,

- az Erasmus+ program kibővítése a középfokú oktatásban és szakképzésben tanulókra is,

- legyen prioritás a női jogok erősítése, támogatása, a nemek közötti valós egyenlőség megteremtése,

- azonnali és közös európai fellépés a gyermekszegénység felszámolása érdekében,

- támogatási rendszer kidolgozásával ösztönözni kell a munkavállalók folyamatos munkahelyi képzését, átképzését és oktatását,

- a tagállamok oktatási rendszerei közti átjárhatóság ösztönzése,

- a magyar oktatási rendszer fejlesztése az EU-s forrásokkal úgy, hogy az elősegítse a kreativitás, a kritikus gondolkodás, az együttműködés, az új ismeretek elsajátítása és ezek gyakorlati alkalmazásának képességét,

- átfogó, az Európai Bizottság által kezdeményezett és finanszírozott program az egészségügyi rendszer kiegyensúlyozására,

- több EU-s pénz a magyar egészségügyi rendszer modernizálására,

- a párizsi klíma-megállapodás értelmében az újonnan elfogadandó 7 éves pénzügyi keret először 25, majd 30 százalékát az éghajlatváltozás elleni harc és a klímacélok elérésére fordítsák,

- az Európai Unió mozgásterének bővítése az uniós költségvetés megemelésével. A tagállamok GDP-je után az EU költségvetéséhez történő befizetés összegét az összesített GNI 1,3 százalékára emeljék,

- szigorúbban és egységesebben szabályozott bankpiac, ahol a kisbefektetők és a betétesek állami garanciát kapnak pénzük védelmére,

- főleg a mamutcégeket megcélozva új típusú társasági adó a digitális szektorban,

- a mezőgazdasági finanszírozás szinten tartása, a vidékfejlesztési költségvetés 25 százalékos javasolt csökkentésének elutasítása,

- a magyar kormány biztosítsa a vidékfejlesztés tagállami társfinanszírozásához kötelezően előírt 30 százalékos mértékét, fizesse ki a szociális mezőgazdaságnak biztosítandó úgynevezett kistermelői átalány támogatás lehetőségének maximumát, éljen a kárenyhítési rendszeren túl, az ún. jövedelem-stabilizációs eszközzel is,

- a vállalatok ott adózzanak, ahol a profit keletkezik,

- háromszorosára kell emelni az Erasmus+-ra programra fordítható keretet,

- növelni kell a kis- és középvállalkozásokra, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, valamint a Horizon Europe-ra és az Európai Beruházási Tervre fordított költségvetést,

- háromlépcsős szankcionáló mechanizmus bevezetése, amely lehetővé tenné, hogy az EU befagyassza; megvonja; leállítsa a támogatások kifizetését azon tagállamok esetében, ahol a jogállami és ügyészségi keretek nem megfelelő működése miatt a források elosztása nem működik megfelelően,

- felül kell vizsgálni az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) működését és jogköreit,

- a maastrichti konvergencia-kritériumok teljesítése és mielőbbi, konkrét céldátumot kijelölése az euró bevezetésére,

- a schengeni határőrizet közös európai üggyé tétele,

- a szomszédos EU-tagországok mielőbb csatlakozzanak a schengeni övezethez,

- Európának meg kell védenie határait, de humánus menekültügyi eljárásokat kell lefolytatnia, különösen a beteg, várandós, vagy felnőtt kísérő nélküli kiskorú menekülteknél,

- maradjon a déli határkerítés,

- hatályon kívül helyeznék az Orbán-kormány pénzen migránsokat betelepítő programját lehetővé tévő törvényt,

- az Európai Határvédelmi Ügynökség (Frontex) megerősítése,

- egységes európai eszköztárral operáló stratégia a menekültválság kezelésére,

- külön hangsúlyt kellene fektetni a menekültkrízis elsődleges kiváltó okainak - a terrorizmus elleni küzdelem, a klímaváltozás hatásai, az energiabiztonság garantálására, az észak-afrikai és közel-keleti helyzet (Líbia, Szíria, Irak, Jemen, stb.) rendezése, az EU-Törökország és az EU-Oroszország kapcsolatok normalizálása, vagy éppen az ukrajnai konfliktus rendezésére,

- legyen az EU-nak közvetlen legitimációval bíró bizottsági elnöke.

Demokratikus Koalíció: Európa, MARADUNK!

A párt 19 oldalas programmal készül a hétvégi választásra.

Ezt követően 26 pontban fogalmazzák meg javaslataikat:

- európai családi pótlék minden európai gyerek családjának alanyi jogon,

- minimális időskori nyugdíj minden tagállamban,

- európai multiadó. Ezt azok a nagyvállalatok fizetnék, amelyek nyereségük nagy részét az unió tagállamiban szerzik, de nem ezekben a tagállamokban adóznak utána,

- európai minimálbér, vagyis az EU úgy szabályozza a minimálbérek meghatározását, hogy egyetlen tagországban se lehessen alacsonyabb a minimálbér, mint az ottani megélhetés minimális költsége,

- európai egészségügyi minimum, amit minden kormánynak biztosítani kell, és amely betartását uniós szervezetek ellenőrzik,

- az Unió garantálja minden diáknak a megfelelő iskoláztatáshoz való jogot, az oktatás színvonalát és szabadságát. 18 éves korára minden európai fiatal beszéljen az anyanyelvén kívül még legalább egy európai nyelven,

- fordítson több forrást az EU megfizethető bérlakások építésére,

- közös uniós jövedelempolitika, a területi különbségeinek fokozatos kiegyenlítésére az Európai Bérfelzárkóztatási Alap létrehozásával,

- közös munkaügyi segélyrendszer bevezetése. A tagok befizetéséből létrejönne egy olyan alap, amelyben a munkanélküli korábbi munkabérének legalább felét megkapja minimum hat hónapig,

- minden uniós munkavállalót azonos jogok illessenek meg, bármelyik országban is dolgozik,

- az Európai Korrupcióellenes Ügyészség minden tagállamban kizárólagos hatáskörrel rendelkezzen a nyomozásra és vádemelésre az uniós forrásokhoz, kormányokhoz, politikusokhoz kötődő korrupciós ügyekben,

- uniós szabályok kidolgozására, amelyek minden tagállamban garantálják a média szabadságát, védik az újságírókat, különös tekintettel az oknyomozó újságírókra,

- szüntessék meg a felesleges, csak politikai célokat szolgáló határellenőrzéseket az uniós határokon,

- garanciát a női egyenjogúságra: európai szinten vezessék be azt az elvet, hogy vita esetén a nagyvállalatoknak kell bizonyítaniuk azt, hogy egyenlő bért adnak a nőknek egyenlő munkáért. Női kvóta érvényesüljön a politikai életben és a vállalatok vezetésében egyaránt,

- minden tagállamban azonos védelmet kapjanak a fogyasztók,

- Magyarország mielőbb vezesse be az eurót, jöjjön létre egy erős eurózóna,

- támogassa az EU egymillió új napelem, napkollektor és házi szélerőmű telepítését, a magánlakások és házak energetikai korszerűsítését Magyarországon, indítson hasonló nagyságú programokat más tagállamokban is,

- közös fellépés a terrorizmus gyökerét jelentő radikalizáció és gyűlöletkeltés visszaszorítására, a társadalmi kirekesztettség felszámolására,

- az orosz terjeszkedés visszaszorítása. Egyre nagyobb kockázatot jelent a Törökországban berendezkedő diktatórikus rendszer is, ez ellen közös európai fellépésre van szükség,

- erősebb Unió, a tagállami elkülönülés helyett partnerséget, föderális Európát az Európai Parlamenttel, mint kizárólagos uniós törvényalkotóval, közös európai kormánnyal, kormányfővel, az állam- és kormányfők tanácsát az EP szenátusává, második kamarájává alakítva.

Momentum Mozgalom: Ne adjuk a jövőnket!

A 24 oldalas programmal készülő Momentum a „Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért” néven futó európai pártcsoportosulás tagja, így ebbe a frakcióba is csatlakozna kijutó képviselőjük. A párt előszavában kiemeli, hogy a jövőt csak az EU-n belül képzelik el:

Mik a főbb javaslataik?

- európai vasúti bérlet biztosítása minden érettségizőnek,

- Erasmus-program költségvetésének és az egy főre jutó ösztöndíjának a megháromszorozása, Erasmus+ kiterjesztése középiskolásokra is,

- korlátlan hozzáférést biztosító webes kurzusokra épülő képzések fejlesztése,

- európai uniós ismeretek tantárgy bevezetése,

- K+F befektetések jelentős növelése az Európai Unió szintjén, a következő költségvetési időszakra tervezett 15 milliárd eurós ráfordítás megkétszerezésével,

- kohéziós pénzek szinten tartása,

- uniós tagországok közti szabad energiaáramlás biztosítása,

- magyar-horvát gázvezeték kétirányúvá tétele, a magyar-román vezeték bővítése,

- orosz gáz helyett pl. norvég és amerikai LNG-gázokra támaszkodás az energiaellátásban,

- újabb uniós szabadkereskedelmi egyezmények megkötése,

- közös európai hadsereg létrehozása, egységes európai hadiipar megteremtése,

- a CIA és az FBI európai megfelelőinek felállítása,

- határozottabb fellépés Oroszország ellen,

- Frontex megerősítése,

- emberséges bánásmód biztosítása a tranzitzónákban,

- közös európai fellépés a migrációval kapcsolatban

- kvótakereskedelem: egy tagállam dönthet úgy, hogy nem kíván menekülteket befogadni, ehhez azonban egy másik országgal meg kell állapodnia a menekültek átvállalásáról és a menekültellátáshoz való anyagi hozzájárulásról vagy a kibocsátó régiók stabilizálásában való szerepvállalásról

- 2024-től az európai pártcsaládok közös listájára történő szavazás

- Európai Bizottság elnökének direkt választása

- az Európai Parlament strasbourg-i épületének megszüntetése, EP székhelyének elköltöztetése Brüsszelbe,

- magyar kisebbségek jogainak védelme,

- belépés az Európai Ügyészségbe,

- csatlakozás az eurózónához a lehető leghamarabb,

- közös európai pénzügyminisztérium létrehozása,

- eurókötvények kibocsátása, közös betétbiztosítás létrehozása.

Jobbik Magyarországért Mozgalom: Biztonságos Európát, szabad Magyarországot!

Mik a párt főbb javaslatai?

- új kiegyezést akarnak az Európai Unió és tagállamai, valamint a régi és új, központi és periférikus, kicsi és nagy nemzetek között,

- közös európai fellépés a migrációval, a környezetvédelmi kérdésekkel, valamint a globális gazdasági kihívások kezelésével kapcsolatban,

- polgárok érdekeit szem előtt tartó, a nemzetállamok szempontjait figyelembe vevő, letisztult döntéshozatal,

- ütőképes magyar határőrség felállítása minden EU-tagállam hozzájárulásával,

- azokban az országokban, ahol nincs határvédelem, ott a Frontexnek kell segítséget nyújtania,

- minden olyan ország bevándorlási szempontból biztonságossá nyilvánítása, amellyel uniós csatlakozási tárgyalások folynak,

- minden embercsempészek által használt szállítóeszköz elkobzása,

- minden olyan harmadik országgal kötött egyezmény támogatása, ami garantálja, hogy a migránsok nem indulnak el,

- „egyenlő munkáért egyenlő bért” elv bevezetése gyakorlati szinten, földrajzi, életkori, vagy nemi egyenlőtlenségek megszüntetése fizetések terén,

- modern technika és a kutatás fejlesztése Magyarországon,

- magyar kkv-k támogatása,

- az eurót csak ezen tervek megvalósítása után vezetnék be a program szerint,

- uniós költések átcsoportosítása a következő területek támogatására: kis- és középvállalkozások, kutatás-fejlesztés, az info- kommunikáció, az oktatás, az egészségügy és a szociális szféra,

- csatlakozás az Európai Ügyészséghez,

- az európai alapszerződések és egyéb jogszabályok módosítását annak érdekében, hogy minden politikai erő a választásokon elért eredménye alapján legyen jogosult szerepelni a közmédiában.

Mi Hazánk Mozgalom – A Mi Hazánk Európája

Az egyik legújabb párt 34 oldalas programmal készül az idei EPP-választásokra. Mint előszavukban írják:

Mik a párt főbb javaslatai?

- termőföld külföldiek által történő vásárlásának betiltása, magyar termőföldet és vízkészletet védje az Alaptörvény,

- minden GMO betiltása,

- 300 hektár alatti családi gazdaságok számának növelése,

- agrártámogatás elvonása azoktól a gazdáktól, akik parlagon hagyják a földüket, vagy más országban is kapnak ilyen támogatást,

- EU-s tagság eredményeinek mérlegese, Unión kívüli lehetőségek feltérképezése, esetlegesen népszavazás kiírása a kilépésről,

- bérkülönbségek korlátozása azoknál a multinacionális vállalatoknál, amelyek legalább két EU-s tagországban jelen vannak,

- nem vezetnék be az eurót,

- uniós kedvezmények újraosztása, magyar kkv-k támogatásának előtérbe helyezése,

- szorosabb együttműködés Lengyelországgal, Horvátországgal, valamint Eurázsia keresztény országaival,

- migrációval kapcsolatos döntéseket az egyes országok kezébe adnák,

- migránsvízum, migránskártya megszüntetése,

- önálló magyar határőrség felállítása,

- külföldön szolgáló magyar katonák hazahozása,

- minden olyan ország EU-csatlakozásának blokkolása, ahol a magyar lakosság jogai sérülnek,

- nem csatlakoznának az Európai Ügyészséghez,

- Magyar Korrupcióellenes Ügyészség felállítása,

- Emberi Jogok Európai Bíróságának jogköréből kiválás,

- szibériai bérrabtartás bevezetése,

- napelemekre alapozott energiaellátás fejlesztése,

- paksi atomerőmű-bővítés orosz-magyar szerződésének felülvizsgálata,

- családtámogatások inflációkövetővé tétele,

- lombikbébi programok támogatása,

- bölcsődei helyek számának növelése,

- szegregációs iskolák bevezetése bizonyos esetekben,

- iskolai nyelvtanulás és mozgáskultúra-oktatás fejlesztése.

Magyar Kétfarkú Kutyapárt: Ingyen sör Európában is, bevándorlás, kivándorlás

A párt programjának talán legfontosabb eleme, hogy Nyugat-Európában is legyen ingyen a sör. Mint azt programjuk bevezetőjében írják:

„Az Európai Parlamenti választási kampányunkban szeretnénk az igazán fontos dolgokkal foglalkozni, mint például hogy Nyugat-Európában is ingyenes legyen a sör. De természetesen kitérünk az olyan lényegtelen dolgokra is mint a kivándorlás vagy a bevándorlás.”

Mik a párt főbb javaslatai?

- kerítés helyett felüljáró építése Magyarország fölé,

- határok folyamatos változtatása,

- „Gyere haza, magyar!”-program: bérek csökkentése Angliában 70, Németországban 65, Ausztriában pedig 75 százalékkal. Romániában 3 százalékkal,

- minden külföldre távozó orvos kötelezése arra, hogy vigyen magával legalább három beteget,

- szieszta bevezetése az Unió minden országában – 12 és 15 óra közt tilos lesz a munka,

- Európa minden országában tartsák meg az összes többi ország minden munkaszüneti napját,

- forint bevezetése Európában,

- családrezervátumok létrehozása, ahol a kerítések biztonságában élhetnek a családosok és nem kell érintkezniük a nemcsaládosokkal,

- Törökország EU csatlakozási kérelmének egészen addigi vétózása, amíg nem kompenzálják a 150 éves megszállás alatt okozott veszteségeket,

- megújuló energiahordozókra való támaszkodás – pl. Bayer Zsolt haragjára,

- kátyúprogram beindítása a gépjárművek számának csökkentése érdekében,

- új fajok létrehozása a kihaltak helyett.

Van, amiben egyetértenek

Az egyes pártok programjai között persze több egyezés és hasonlóság is van. Az illegális bevándorlás megállítását nemcsak a Fidesz, hanem a Munkáspárt és a Jobbik Magyarországért Mozgalom is zászlajára tűzte. Az európai minimálbért a szocialisták, a DK és az LMP is bevezetné, aminthogy a nyugdíjminimum szintén szerepel az MSZP és a DK programpontjai között. Belépne az Európai Ügyészségbe a Momentum Mozgalom, a Jobbik, de a DK is azt mondja, az ügyészség minden tagállamban kizárólagos hatáskörrel rendelkezzen több területen. Ezzel szemben a Mi Hazánk Mozgalom egyáltalán nem csatlakozna az Európai Ügyészséghez, helyette felállítanák a Magyar Korrupcióellenes Ügyészséget. További közös vonás a pártok között még, hogy az Erasmus+ program kibővítését, a keret megháromszorozását nemcsak az MSZP, de a Momentum Mozgalom is szorgalmazza.