Vigyázó szemek az MNB júniusi kamatdöntő ülésén

Azt, hogy mennyire csendes volt a Monetáris Tanács mai ülése, az is tükrözte, hogy a forint gyakorlatilag nem mozdult el, az euróval szembeni árfolyama ugyanúgy 349-350 között volt, mint a kamat(nem)döntést megelőzően. Ez beleillik abba a 4-5 hete tartó trendbe, miszerint a hazai fizetőeszköz egy viszonylag szűk sávban mozog, enyhén erősödve. S hacsak nem jön közbe valami rendkívüli esemény, erre lehet számítani a következő négy hétben, azaz a június 23-ai kamatdöntő ülésig.

Az MNB kiemelte még, hogy a hazai gazdaság fundamentumai erősek, s a Nemzetközi Valutaalap (IMF), valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) is a legellenállóbb gazdaságok közé sorolják az országot, a jegybanki eszköztár bővítésével pedig gyors válaszokat tud adni a bankok bankja az egyes részpiacokon. Ennek mikéntjeiről és azoknak a többi régiós jegybanki lépésekkel való összevetéséről lásd részletesebben elemzésünket .

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A közlemény kitér arra a már ismert tényre , miszerint az éves infláció áprilisban mérséklődött, a márciusi 3,9-ről 2,4 százalékra, ami kétéves mélypont. Ennek alapján a jegybank azt vetíti előre, hogy az év egészében a pénzromlás a 3 százalékos szinten stabilizálódhat, a kamatdöntéseknél alapvetően figyelembevett adószűrt maginfláció pedig 3,2-3,5 százalék között lehet. Összességében a koronavírus-járvány hatásai miatt az MNB a 3 százalékos inflációs célját nem érzi veszélyben, az idén a mindkét irányba 1-1 százalékos kiterjedésű toleranciasávon belül maradhat. Ugyanakkor egy gazdasági visszarendeződés esetén hosszabb távon felfelé mutató kockázatok jelentkezhetnek nemcsak Magyarországon, hanem a fejlett piaci gazdaságokban is.

Az ülést követően kiadott közlemény nem tartalmazott újdonságot. Abban kiemelődött, hogy a koronavírus-járvány hatásai a hazai makrogazdasági adatokon meglátszódtak, ám a GDP az előzetes adatok szerint az első negyedévben így is 2,2 százalékkal bővült. Az MNB megerősítette, hogy továbbra is az a cél, hogy a magyar gazdaság eurózónához viszonyított 2-3 százalékos növekedési többlete fennmaradjon.

Mint arról beszámoltunk , a Monetáris Tanács a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó rátákon. Így a jegybanki alapkamat továbbra is 0,9, míg az egynapos jegybanki betét kamata mínusz 0,05, az egynapos fedezett hitelé pedig 1,85 százalék.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!