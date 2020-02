VIP kaszinót indítottak Andy Vajna örökösei, a riválist felfüggesztették

Sűrű napokat élt át a hazai online kaszinópiac, ugyanis a Szerencsejáték Felügyelet (SZF) február 14-én előbb engedélyt adott a Vajna-hagyatékhoz tartozó LVC Diamond Kft.-nek a vipcasino.hu nevű online kaszinó működtetéséhez, majd február 15-én felfüggesztette a debreceni Cívis Grand Casino Kft. engedélyét a grandcasino.hu nevű online kaszinó üzemeltetéséhez – derül ki az SZF honlapjáról. Azt nem tudni, hogy a két eseménynek van-e egymáshoz köze, mindenestre szokatlannak nevezhető, hogy a felügyelet ilyen egymáshoz közeli dátumokon ad ki, illetve függeszt fel engedélyeket, hiszen mindkét döntést hosszadalmas eljárásnak kell megelőznie. Így meglehetősen kicsi volt rá az esély, hogy az egykori Vajna-birodalom éppen egy nappal azelőtt gyarapodik egy újabb online kaszinóval, amikor a debreceni focicsapatot is tulajdonló Szima Gáborhoz köthető rivális online kaszinót felfüggeszti a hatóság.

„A Szerencsejáték Felügyelet a grandcasino.hu oldalon elérhető online kaszinó engedélyét a vonatkozó ellenőrzési célvizsgálati jegyzőkönyvben foglalt hiányosságok kiküszöböléséig felfüggesztette. A bejelentkezés és a kifizetés funkció ez idő alatt is elérhető” – olvasható az online kaszinó oldalán. A döntés csak az online kaszinóra vonatkozik, a Cívis Grand Casino Kft.-nek a debreceni plázában található hagyományos kaszinóját nem érinti, így oda nyugodtan mehetnek a szerencsejátékosok. Azt nem tudni, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó SZF pontosan milyen hiányosságot talált az online kaszinó működésében.

Legálisak és megbízhatók

Ugyanakkor a Napi.hu írta meg tavaly decemberben, hogy a magyar állam által engedélyezett online kaszinózásból egy Venezuela partjainál fekvő, adóparadicsomnak számító Curacao szigetén bejegyzett cég is profitál. A grandcasino.hu oldalt a Cívis Grand Casino Kft. üzemelteti ugyan, de üzemeltető partnere a Techzia Kft. is, amely egy 2019 nyarán bejegyzett szombathelyi cég. Tulajdonosa pedig az FFster Investments B.V. nevű, Curacao szigetére bejegyzett társaság. A cég elérhetőségeként pedig egy medencés luxusvilla címe van megadva, nem messze a Karib-tengertől. A sziget amúgy a Holland Királyság alkotmányos része, igazi adóparadicsomnak számít, még Andy Vajna filmügyi biztosnak is több cége ide volt bejegyezve.

Elég rosszkor jött a felfüggesztés a grandcasino.hu-nak, ugyanis éppen túl vannak egy közterületi kampányon. BKV megállókban is hirdették, hogy Magyarország legújabb online kaszinójaként állami engedéllyel rendelkeznek, legálisak és megbízhatóak. Mindent tudnak is, amit egy kaszinónak tudnia kell: nyerőgépek, rulett, póker és közel száz valódi tétes játék közül lehetett választani az oldalon. A nyereményeket pedig az OTP segítségével fizették ki. Ha a felügyelet által feltárt hiányosságokat csak sokára tudják kiküszöbölni és a felfüggesztés hetekig, hónapokig érvényben marad, akkor az a cég bevételeit is komolyan érintheti. A Szima Gábor tulajdonában lévő Cívis Grand Casino Kft. szépen gyarapodott eddig: 2018-ban már 1,8 milliárd forint árbevétel után 233 millió forint nyereséggel zártak. Ennek jelentős részét azonban nem az online, hanem a hagyományos kaszinó termelte ki Debrecenben.

Eddig sem volt nagy verseny a hazai, legális online kaszinópiacon, jelenleg viszont semmilyen nincs. Akik otthonról akarnak játszani, azok most csak az egykori Vajna-birodalom oldalait választhatják törvényesen. Az LVC Diamond Kft. üzemelteti a vegas.hu oldalt és az új vipcasino.hu-t is. A cég a Las Vegas Casino Zrt. tulajdonában van, amely a tavaly januárban elhunyt Andy Vajna tulajdonában volt, most pedig egy luxemburgi cégen keresztül ismeretlen vállalkozókhoz tartozik, köztük lehet Vajna özvegye is. Fő szabály szerint pedig csak annak lehet online kaszinója, akinek hagyományos kaszinója is van. Ilyen koncesszióval pedig még a győri, pécsi és miskolci kaszinót birtokló Rákosfalvy Zoltán, győri ügyvéd (aki a Borkai-videóval híresült el), valamint a Garancsi István nagyvállalkozóhoz köthető soproni kaszinó büszkélkedhet, de ők egyelőre még nem láttak fantáziát abban, hogy az online térben is beindítsák a nyerőgépeket.