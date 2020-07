Vírus: egymás után dőlnek a csúcsok az USA-ban

Ugyanakkor egyes térségek – különösen azok, ahol republikánus vezetés van – továbbra is ellenállnak, mivel abban a személyes szabadság korlátozását látják.

A New York Times adatai szerint ez volt a 11. olyan nap júliusban, amikor rekordot ért el az új vírushordozók száma. A mostani érték mintegy duplája a három héttel ezelőtti adatnak: június 24-én 37 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel.

