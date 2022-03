Vlagyimir Putyin telefonált, lezajlottak az újabb tárgyalások: mi történt az elmúlt órákban az orosz-ukrán háborúban?

A tárgyalások második köre Fehéroroszországban zajlott. Az eddigi információk szerint az ukrán küldöttségnek csak részben sikerült elérnie azt, amiért érkeztek, hiszen a tűzszünetről nem született megegyezés. A jó hír: a felek megegyeztek arról, hogy harmadik tárgyalási kört is tartanak majd, valamint abban is egyetértettek, hogy szükség van olyan humanitárius folyosók kialakítására, amelyeken keresztül a civilek elhagyhatják a támadás alatt álló városokat.

Az ukrán elnök sajtótájékoztatóján így üzent Vlagyimir Putyinnak: „ülj le velem, és beszéljünk, csak ne egy olyan 30 méteres asztalhoz!” Zelenszkij tájékoztatójában emellett arról is beszélt, hogyha Oroszország átgázol Ukrajnán, egész Európa fenyegetve érezheti magát majd.

A korábbi alkalmakkal szemben ezúttal az orosz államfő kezdeményezte a hívást. A tárgyalásról rendelkezésre álló tájékoztatás szerint Macron óriási hibának nevezte az orosz lépést, és figyelmeztette Putyint arra, hogy téveszméi vannak a kijevi kormánnyal kapcsolatban, valamint, hogy a háború komoly károkat okoz majd Oroszországban hosszabb távon.

A francia államfői hivatal, az Élysée-palota tájékoztatása szerint az orosz elnök kezdeményezésére létrejött másfélórás telefonbeszélgetésben Vlagyimir Putyin megerősítette francia kollégájának, hogy az orosz hadsereg katonai hadművelete a Moszkva által eltervezettek szerint halad előre, és súlyosbodni fog, amennyiben az ukránok nem fogadják el az oroszok feltételeit. Macron elnök előrejelzése az, hogy a legrosszabb következik, mindarra tekintettel, amit Putyin elnök mondott neki - jelezte az Élysée-palota.

Az orosz elnök a telefonhívás mellett tájékoztatót is tartott, amelyben röviden értékelte a háború eddigi alakulását. Vlagyimir Putyin úgy fogalmazott, hogy az elmúlt napok valódi hősei az orosz katonák, és bár elismerte, hogy valóban „elvesztettek néhány kisebb várost”, továbbra is azt hangoztatta, hogy az ukrajnai különleges hadművelet a terv szerint zajlik – írja a Guardian. Az elnök szerint az ukránok és az oroszok egy vérből származnak, az ukránok azonban „agymosottak és megfenyegetettek”.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az orosz-ukrán konfliktus kezdetétől csütörtök délig 676 menedékeskénti elismerés iránti kérelmet regisztrált. Orbán Viktor miniszterelnök a határnál tartott sajtótájékoztatóján ennek kapcsán arról beszélt, hogy azokat a menekülteket, akiknek nincs olyan ismerősük, akinél megszállhatnának és Magyarországon maradnak, átmeneti szálláson helyezik el. Az ország különböző pontjain már kijelöltek számukra megfelelő helyeket, ahol ételt és szállást kapnak akkor is, ha hosszabb ideig kénytelenek maradni. Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy elkezdték szervezni a menekültek munkához juttatását.

Péntektől átmenetileg ingyen utazhatnak az ukrajnai menekültek a főváros közösségi közlekedési járművein. Hétfőtől pedig információs centrumot alakít ki a fővárosi önkormányzat a Nyugati téri aluljáróban - jelentette be szintén ennek kapcsán Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Az észak-ukrajnai Csernyihiv megye azonos nevű központját, Csernyihiv városát több találat is érte. Már legalább 22 civil halálos áldozata van annak a bombázásnak, amely ma érte Csernyihiv városát. Az erről készült felvételt a New York Times tette közzé:

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF