Zár alá vették a korrupcióval gyanúsított volt államtitkár és családja vagyonát

A 83 millió forint kenőpénz átvételével gyanúsított volt államtitkár családtagjait is sújtja a vagyonzár, fia autóját például az utcáról szállították el. A volt fideszes politikus ügyvédje szerint törvénytelen az intézkedés, hiszen ellenőrizhető, hogy Völner bankszámlájára korábban beérkezett parlamenti fizetése nem bűnös vagyon, számolt be a 24.hu.

Bankszámlákat, részvényeket, ingatlanokat, autókat és céges üzletrészt is zár alá vett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala a korrupcióval meggyanúsított Völner Pál volt államtitkárnál és családjánál – értesült a 24.hu.

Kapcsolódó cikk Völner Pál az eljárás ellenére megkapja a 4 milliós végkielégítést Varga László képviselő javaslata ellen még csak nem is érveltek.

A portál az ügyben ügyvédjén keresztül kereste Völner Pált, aki elismerte a vagyonzár tényét, és közölte, „történelemkönyvekben fordul elő olyan, hogy családtagokat büntettek meg, ítélet nélkül.” Azt is mondta, hogy a családjának minden vagyona igazolt, legális jövedelemből származik, ám ezt nem vizsgálták. Elmondta azt is, családja vagyonzárral érintett tagjai jogorvoslatot kértek, ahogyan ő is, mivel olyan vagyonelemekről is szó van, amelyek jóval a gyanúsításban szereplő elkövetési időszak előtt kerültek a tulajdonukba.