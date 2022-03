Zelenszkij felhívta a német kancellárt - erről volt szó

Az ukrán elnök Twitteren közzétett üzenete szerint az egyeztetések állásáról, és az orosz offenzíva elleni védekezésről tájékoztatta Olaf Scholzot.

Discussed with Chancellor @OlafScholz the course of the negotiation process. Reported on the progress of countering aggression and crimes of the Russian Federation. Expressed gratitude for the help provided by . Pressure on Russia must continue, sanctions must be intensified.