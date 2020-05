Zöld jelzés a koronavírus elleni szernek

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) engedélyezte a Remdesivir nevű szer használatát az új típusú koronavírus okozta betegség gyógyítására - jelentette be Donald Trump amerikai elnök péntek este a Fehér Házban.

Donald Trump a jelenlévő újságíróknak azt mondta: reményei szerint százezer alatt lesz a járvány halálos áldozatainak száma. Az Egyesült Államokban - a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint - péntekig 1 millió 100 ezernél is több fertőzöttet diagnosztizáltak, és a járvány több mint 65 ezer halálos áldozatot követelt, ugyanakkor már 161 ezren meggyógyultak a Covid-19-ből.

Daniel O'Day rögtön másfélmillió ampullát ajánlott fel a szövetségi kormányzatnak, illetve a kórházaknak. Stephen Hahn úgy fogalmazott: a Remdesivir ugyan kísérleti vírusellenes gyógyszer, de több az előnye, mint mellékhatásai hátránya, ezért döntöttek a bevezetés engedélyezéséről, de csakis kórházi alkalmazásra. Hahn jelentős klinikai eredménynek minősítette a szer kifejlesztését. Mike Pence alelnök közölte: a másfélmillió ampulla Remdesivirt hétfőn kezdik szétosztani a kórházak között. A gyógyszert intravénás injekcióban, tíz napon keresztül naponta adják be a betegeknek. Az eddigi klinikai kísérletek tanúsága szerint legalább négy nappal megrövidíti a betegség lefolyását.

