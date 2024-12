Zsiday Viktor: Alacsonyabb kamatszint vagy stabil forint?

A jelenlegi keretrendszerben nincs más megoldás. Alternatív lehetőség (lenne) a kormányzati (gazdaság)politika olyan módosítása, amely lecsökkenti ezt az elvárt prémiumot, és akkor lehetne egyszerre erősebb forint és alacsonyabb kamat is.

A gazdasági miniszternek igaza van: Magyarországon valóban magas a reálkamatszint, és magas az elvárt kamat/hozamprémium. Viszont még ilyen magas szintek mellet is gyengül a forint, ami azt jelenti, hogy a befektetők még ennél is magasabb prémiumot várnak el, különben nem hajlandóak forintot tartani.

Ez nem baj, ők is csak arra képesek, hogy félig vakon kitapogassák azt a monetáris feltételrendszert, ami a gazdaság számára a legmegfelelőbb. Nem látják előre az eseményeket, de a gazdasági, piaci események fényében képesek reagálni.

Nyilvánvaló, hogy a jegybankok is tévednek, és nem tudják előre, hogy mekkora kamatszintet kell tartaniuk (ez világosan kiderül abból, hogy a legnagyobb jegybankok jövőbeli kamatprojekciói is igen gyakran köszönőviszonyban sincsenek a későbbi, akár pár hónap múlvai kamatszintekkel).

Az elmúlt év árfolyamalakulása pedig azt mutatja, hogy az a kamatszint, amit Magyarország kínál, nem elegendő. Ez már hónapokkal ezelőtt is egyértelmű volt, ennek ellenére a magyar jegybank tovább vágta a kamatokat – miközben mindenhol elmondta, hogy nagy a másodkörös infláció kockázata, és nem szabad hagyni leértékelődni a forintot. Szerintem ez komoly hiba volt.

Ebből következően a jegybank nem tehet mást: kísérletezik, próbálkozik, megpróbálja felmérni, hogy az adott környezetben mekkora az a kamatszint, amit a befektetők elvárnak. Lehet, hogy ez a múltban X volt, de most 2 X vagy ½ X. Meg lehet próbálni persze ezt modellezni, de itt tényleg a puding próbája az evés: a piaci értékítélet, árfolyamalakulás mutatja meg, hogy mi a megfelelő a befektetőknek.

Az is jellemző, hogy a befektetők az infláció felett valamiféle reálhozamot várnak el. A nagy kérdés, hogy ez mekkora.

A gazdasági csúcsminiszter szereti hangoztatni, hogy alacsonyabb kamatszint kell Magyarországon, mert akkor nagyobb lesz a növekedés. Eközben azt is el szokták mondani a kormány tisztviselői, hogy stabil forintot szeretnének. Sajnos úgy tűnik, a kettő együtt nem megy.

