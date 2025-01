Akinek nincs pénze, ne is tanuljon? Vészjósló dolog történt

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Az Akadémia Dolgozók Fóruma szerint a kormány a felsőoktatásból is fokozatosan kivonul, veszélyeztetve ezzel az oktatói, kutatói és szakember-utánpótlást, ami hosszú távon az ország fejlődésére is súlyos hatással lehet.

A poszt szerint a férőhelycsökkentés aránya messze meghaladja a demográfiai trendek indokolta mértéket. Magyarországon a 25–34 éves korosztályban már most is a második legalacsonyabb a diplomások aránya az EU-ban, így az intézkedés még több fiatalt szoríthat ki a felsőoktatásból, vagy kényszeríthet tandíjas képzésre, amelyet csak a tehetősebb családok engedhetnek meg maguknak.

Az Akadémia Dolgozók Fóruma „Átvert egyetemek, átvert diákok: a magyar felsőoktatás- és tudománypolitika legújabb kudarca” címmel közzétett posztjában arra figyelmeztetett, hogy 2025-től szinte valamennyi hazai egyetemen jelentősen csökken az állami finanszírozású képzési helyek száma. A szervezet szerint a döntés több intézményben oktatói elbocsátásokkal is járhat, erről a Telex írt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!