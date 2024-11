Célegyenesbe ért az milliós összdíjazású pénzügyi verseny, megvannak a döntősök

November 19-én kedden vált teljessé a Privátbankár.hu által szervezett nagysikerű pénzügyi tudatossági verseny, a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! országos döntőjének mezőnye. Ezen a napon rendezték meg a második forduló ötödik versenynapját, amelyen a Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés megyei valamint budapesti technikumok és szakképző iskolák legjobb négyfős csapatai mérhették össze tudásukat. Az első négy versenynap 16 továbbjutójához most újabb négy csapat csatlakozhatott, így december 10-én húsz csapat 80 diákja és felkészítő tanáraik érkeznek majd a Budapesti Gazdasági Egyetemre az országos döntőre.

Az ötödik versenynap is számos izgalmas pillanatot hozott, a jól felkészült csapatok között helyenként igen szoros volt a verseny. A négyfős csapatok között volt olyan is, amelynek két tagja Portugáliából jelentkezett be az online forduló szóbeli részére, mivel éppen külföldi szakmai gyakorlaton vesznek részt. A szóbeli fordulón ezúttal is villámkérdésekkel és egy kifejtős kérdésre adott válasszal gyűjthettek pontot a csapatok, kiegészítve az írásbeli teszten elért pontszámukat.

A szóbeli fordulón ezúttal is a verseny szakmai partnerei, támogatói delegáltak tagokat a zsűribe a szervező Privátbankár.hu képviselői mellé. A Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Fundamenta Lakáskassza és a Magyar Biztosítók Szövetsége szakértő munkatársai mérték fel a diákok tudását és pontozták teljesítményüket.

Az alábbi csapatok jutottak döntőbe a második forduló ötödik versenynapján:

Mamma Mia

Iskola: Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum

Csapatkapitány: Balla Laura Anna

Felkészítő tanár: Helmeczi Zoltán

Négyes osztag

Iskola: Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum

Csapatkapitány: Szalai Szabina

Felkészítő tanár: Bereczné Juracsek Marianna

PénzOkosok

Iskola: Bajai SZC Türr István Technikum

Csapatkapitány: Bárdos Bianka

Felkészítő tanár: Kajtár Katalin

Ravangers

Iskola: Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium

Csapatkapitány: Gellért Milán

Felkészítő tanár: Uhrin Györgyi

Az országos döntő teljes mezőnyének listája a diakforum.hu weboldalon olvasható. A csapatokat a szervezők december 10-én Budapestre várják egy nagyszabású, jó hangulatú döntőre.

A zsűrit a szakmai partnerek, támogatók képviselői alkotják majd: a Babylon Financial, a CIB Bank, a Fundamenta Lakáskassza, a Gránit Alapkezelő, a MABISZ, a Magyar Államkincstár, az MBH Private Banking, a NAV és a Pénzügyminisztérium szakértő munkatársai mellett a zsűri elnöke, Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök, a Corvinus Egyetem professzora is részt vesz a zsűri munkájában.

A versenyre szakértők által összeállított és felügyelt, a középiskolás korosztálynak szóló oktatási anyagokkal lehetett felkészülni, amely a verseny hivatalos weboldalán, a diakforum.hu-n érhető el. Valós élethelyzetek alapján, a diákok nyelvén íródott tudásbázisról van szó, ami mindig fontos, de a mostani, nehezebb gazdasági helyzetben és borúsabb kilátások mellett mondhatni elengedhetetlen a boldoguláshoz.

A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja, hogy a lehető legtöbb fiatallal ismertessék meg azokat az alapvető pénzügyi ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a későbbiek során. A szervezők abban is bíznak, hogy a diákok segítségével a családok életébe is „becsempészhetnek” olyan pénzügyi alapismereteket, amelyek egyébként jellemzően nem szerepelnek napirenden. A verseny fővédnöke Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára.

Nemcsak a ma már elengedhetetlen pénzügyi tudásért, hanem a nyereményekért is érdemes volt nevezni. A verseny partnereinek és támogatóinak köszönhetően különböző értékes ajándékok várnak nem csak a diákokra, de a pedagógusokra és az iskolákra is. Sőt, különdíjban részesül a „Feltörekvő Pénzügyi Junior Klasszis” is, azaz a legalacsonyabb tanulmányi eredménnyel döntőbe jutó csapat is. A nyeremények összértéke meghaladja az egymillió forintot.

A verseny támogatói: