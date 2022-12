Kiderült, ki lett a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! diákverseny győztese

Közel két hónapon át mérték össze a tudásukat technikumok és szakképző iskolák tanulóiból álló csapatok a Privátbankár.hu Kft. versenyén, amelyre az ország minden részéből több mint 4 ezer diák jelentkezett. A verseny – mely szakértői bizottságának elnöke Bod Péter Ákos egyetemi tanár, közgazdász, volt jegybankelnök – programját a szervezők a támogatókkal együtt kifejezetten edukációs céllal állították össze, azt szem előtt tartva, hogy a diákok gyakorlati tudásra tegyenek szert, játékos módon.

A diákok három fordulóban küzdöttek meg egymással. Az online formában megrendezett selejtezőkből, majd a budapesti és megyei középdöntőkből továbbjutott húsz csapat december 8-án mérte össze a tudását a Budapesti Gazdasági Egyetemen, két fordulóban.

A négyes döntő végeredménye:

1. ANNOLAZO – Energetikai Technikum és Kollégium, Paks

Csapatkapitány: Dorozsmai-Varga Laura, felkészítő tanár: Schmidt Katalin

2. Kadás PénzÜgyesek – Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum

Csapatkapitány: Kovács Bettina, felkészítő tanár: Pintérné Szabó Terézia

3. Radnótisták – Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum, Pécs

Csapatkapitány: Babos Dániel Gergő, felkészítő tanár: Poronyi Péter

4. Coca Cola Light – Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

Csapatkapitány: Prumek János, felkészítő tanár: Dombiné Mirkó Ilona

Számos értékes díjat ajánlottak fel a verseny támogatói – ezek összértéke megközelíti a kétmillió forintot. A szakmai partnerek képviselői a döntő után megosztották a gondolataikat.

A verseny fővédnöke, Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke emlékeztetett arra, hogy „a NAV egyik fő stratégiai célja az önkéntes jogkövetés és az adótudatosság erősítése, valamint az alapvető adózási ismeretek átadása. E célok elérése érdekében támogatjuk a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyt, hiszen a pénzügyi, gazdasági, vállalkozási ismeretek részeként az adózás is hangsúlyos szerepet kap, ezáltal a jövő adózóival is megismertethetjük az adózás szerepét, valamint a legalapvetőbb adózási tudnivalókat.”

Vágujhelyi Ferenc, a NAV elnöke

„A kormány 2017-ben fogadta el a pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiáját, amelynek lényeges eleme a fiatal generáció továbbképzése, ezt a célt szolgálja ez a vetélkedő is” – mutatott rá Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium államháztartás finanszírozásáért és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium államháztartás finanszírozásáért és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkára

„Az Erste Csoportnál azt valljuk, a pénzügyi oktatás jelenti az alapot pénzügyi egészségünk megőrzéséhez. Csak azok tudják felmérni, hogy milyen lehetőségeik vannak, akik átlátják pillanatnyi pénzügyi helyzetüket. A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! vetélkedőben részt vevők bővítik tudásukat, a gyakorlatban hasznosítható ismeretekkel gazdagodnak” – fogalmazott Jelasity Radován, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója.

Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója

„A Kincstár azért áll az ilyen programok mellé, mert fontosnak tartja a diákok pénzügyi tudatosságnak, kultúrájának fejlesztését, valamint a Kincstár több olyan állami feladatot is ellát, amelyeknek célja a fiatalok támogatása” – mutatott rá Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke.

Bugár Csaba, a Magyar Államkincstár elnöke

„A CIB Bank idén ősszel elsőként csatlakozott a verseny támogatóihoz. A legfontosabb célunk a részvételünkkel az, hogy minél fiatalabb korban elősegítsük a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi ismeretek elsajátítását. Hatalmas élmény volt a rengeteg kiváló versenyző csapattal megismerkedni, gratulálok a minden résztvevőnek, és természetesen a nyertes csapatnak!” közölte Szinai Ádám, a CIB Bank marketingkommunikáció és PR-vezetője.

Szinai Ádám, a CIB Bank marketingkommunikáció és PR-vezetője

„A diákok azt az eredményt, hogy bejutottak a döntőbe, a munkaerőpiacon előnyként tudják majd érvényesíteni. Mi mindig felfigyelünk azokra a jelentkezőkre, akik valamilyen versenyen jól szerepeltek” – hangsúlyozta Pleschinger Gyula Márk, az MKB Private Banking igazgatója.

Pleschinger Gyula Márk, az MKB Private Banking igazgatója

„A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kiemelkedően fontosnak tartja a fiatal generáció pénzügyi tudatosságának és pénzügyi ismereteinek növelését, ezért döntött ismét a verseny támogatása mellett” – mondta el Szabó Linda, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója.

Szabó Linda, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója

„A verseny a biztosítók számára is hatékony eszköz arra, hogy felkeltse a pénzügyi érdeklődését annak a korosztálynak, amelyre leendő ügyfélként és munkatársként egyaránt és egyre jobban számítunk” – jelentette ki Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs vezetője.

Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs vezetője

A teljes eredménylista a verseny hivatalos weboldalán, a diakforum.hu-n olvasható.

A döntőn készült fotók:

Támogatók: