Megjött az új központi „ajánlás”, a tanárok és a szülők nincsenek oda az ötletért

„Ajánlást” kaptak az idei tanévben a tankerületi fenntartású gimnáziumok arról, hogy a központi írásbeli felvételi vizsgán milyen eredményeket elért tanulókat érdemes felvenniük – írja a Népszava. Több gimnázium felvételi tájékoztatójában is megjelent, hogy a különböző képzéstípusok esetében a fenntartó megfogalmazott egy, az írásbeli felvételi vizsgarészben elvárható pontszámot.

Ezek a következők: négy évfolyamos képzés esetében minimum 50 pont, a nyelvi előkészítő esetében 60 pont, a hat évfolyamos képzéseknél 70 pont a 100-ból azoknak a felvételizőknek, akik gimnáziumokba szeretnének bekerülni. Ha az intézmények a központi elvárásnak megfelelően bonyolítják le a felvételit, az sok általános iskolást foszthat meg a gimnáziumi továbbtanulástól.

Rövid úton döntene a gyerekek jövőjéről az oktatás állami vezetése

Az Oktatási Hivatal adatai szerint tavaly a nyolcadikos általános iskolások 47,8 százaléka 50-nél kevesebb pontot ért el a központi írásbelin. A hatodikos általános iskolásoknak, akik tavaly hatosztályos gimnáziumba felvételiztek, csupán 23,15 százaléka szerzett 70 vagy ennél magasabb pontszámot. A tankerületi központokért felelős Klebelsberg Központ (KK) szerint az ajánlás fő célja a gimnáziumi képzés „presztízsének” növelése. A mostani rendszerben nem ritka, hogy egyes igazgatók konkrét előírásként értékelik az elvárásokat, ajánlásokat, főleg, ha azok föntről jönnek – mondta Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. A központi „ajánlás” és a Klebelsberg Központ magyarázata mindenesetre abba az irányba mutat, hogy a gimnáziumok véletlenül se legyenek az esélyteremtés helyszínei.

A Szülői Hang Közösség képviselője, Miklós György is attól tart, hogy az iskolák – miután ki vannak szolgáltatva a tankerületeknek – be fogják tartani a hivatalos ajánlást, ami szerinte újabb durva beavatkozás az intézmények önállóságába. A kormányzat ezzel is a szakképzés felé tereli a gyerekeket, holott a tanulók és az ország hosszú távú érdeke a gimnázium és a felsőfokú végzettség támogatása lenne. A presztízst nem ezzel, hanem az oktatás minőségének javításával lehet emelni. Miklós György továbbá úgy véli, hogy az intézkedés miatt a kisebb településeken élő tanulóknak csökken az esélye a versenyképes diploma megszerzésére.