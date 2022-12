Megszólaltak a hekkerek, akik feltörték a KRÉTA-rendszert

A rendőrség szombati közleménye szerint 13 és 15 évesek törték fel a KRÉTA-rendszerét. Most a Telegram csatornán reagáltak a közleményben foglaltakra a hekkerek.

" Sajnálattal kell közölnöm, hogy nem történt olyan, hogy „kártékony szoftverekkel fertőztünk” meg több munkaállomást, hozzáférésünk pedig nem korlátozott volt" - írja pepper néven egyikük.

Azt is hozzátette, hogy a 15 éves fiatal nem a csapatuk tagja, külsős ember volt, 13 éves pedig nincs a csapatukban, nem is érti, miért említ ilyet a rendőrség.

Arra is reagált, hogy nincsenek személyes adatok a birtokukban, ehhez egy screenshotot csatolt egy SQL-szerverről és hozzátette: van több is. A bejegyzést kiszúró Telex megjegyzi ennek kapcsán, hogy az nem világos, hogy ez bizonyít-e bármit; a KRÉTA-t ismerő forrásaik szerint a kép alapján az is elképzelhető, hogy a rendszerrel kapcsolatos adataik igen, de személyes adataik csak korlátozottan vannak a hekkereknek.