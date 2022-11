Nem semmi: az ország elitgimnáziumának tanárai is munkabeszüntetéssel tiltakoznak

A budapesti Eötvös József Gimnázium 38 tanára is csatlakozik ahhoz a hétfőn kezdődő egyhetes munkabeszüntetéshez, amelyet a XVIII. kerület két iskolája, a Karinthy Frigyes Gimnázium és a Brassó utcai Általános iskola hirdetett meg - értesült az RTL Klub Híradó című műsora. A akcióhoz korábban csatlakozott a BP18 Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvodájából 20 óvodapedagógus.

Az országos középiskolai rangsorban első helyen álló Eötvös Gimnázium egyik tanára, Lakatos István azt mondta az RTL Klubnak, hogy szerinte a szolidaritás a legfontosabb a jelen helyzetben, mert a problémáikra csak összefogással tudnak megoldást találni. Szerinte a hétfői egyeztetésen semmilyen előrelépés nem történt a szakszervezetek és a köznevelésért felelős államtitkár között.

Hétfőn a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) tárgyalt a követeléseikről Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárral - eredmény nélkül.

Kapcsolódó cikk Váratlan csavar: ez lehet az ára a pedagógusok béremelésének A pedagógusbéremelés közben a Pedagógusok Szakszervezete arra figyelmeztet, hogy megszüntethetik a pedagógusok közalkalmazotti státuszát.

A két szakszervezet béremelés mellett azt is követelik, hogy csökkentsék a diákok és a tanárok terheit, mondván, a kötelező óraszám 22-re csökkentése is bérkérdés, bár ezt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón nem ismerte el. A PDSZ az október 27-i élőláncon jelentette be, hogy a következő országos sztrájknap november 18-án lesz.