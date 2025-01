Orbánék bécsi egyetemét is kizárják az Erasmusból

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A kormányközeli MCC alapítvány tulajdonában van a bécsi Modul Egyetem, ezért az Európai Bizottság döntése szerint nem kaphat uniós forrásokat, vagyis diákjait kizárják az Erasmus-programból – írja a Der Standard . Az osztrák Tudományügyi Minisztérium szerint az Európai Bizottság közölte is a döntést az Erasmus-program végrehajtásáért felelős nemzeti ügynökséggel – vette észre a 444.

