Pezsgőt bonthatnak a tanárok: ennyivel nő a bérük januártól

„Ezek mind azt a célunkat szolgálják, hogy a lehető legjobb képességű tanárok tanítsák a gyerekeket, a gyerekek a lehető legnaprakészebb tudást kapják és a lehető legversenyképesebb végzettséggel fejezzék be az iskolai tanulmányaikat” – hangsúlyozta Rétvári Bence. (MTI)

Az államtitkár úgy véli, hogy a tanárbéremelésnek már most látható eredményei vannak, hiszen háromezerrel többen tanítanak ma már az iskolákban, mint pár hónappal ezelőtt, illetve a felsőoktatásban rekordmagas, 15 ezres volt a pedagógusképzésre felvettek száma.

Szerinte ez azt jelenti, hogy akik intenzívebben foglalkoznak a diákokkal az órákon, jobban le tudják kötni a figyelmüket, élvezhetőbben, érdekesebben tudják előadni a tananyagot, akik órán kívül is többet foglalkoznak a diákokkal, azok magasabb összeghez juthatnak.

