Pintér Sándorék csak rontanak a helyzeten?

Ravasz Ágnes, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) választmányi tagja szerint csak fokozza a kormány a „a rettenetes tanárhiányt” azzal, hogy számos gimnázium igazgató nélkül kezd neki a tanévnek – az ATV Híradójában elhangzottakat a 24.hu foglalta össze.

Mint emlékezetes, a Belügyminisztérium (BM) több iskola igazgatójának indoklás nélkül visszautasította a pályázatát a nyári szünet elején, annak ellenére, hogy a tantestületek, a szülők és a diákok támogatását is élvezték. Az különösen szembeötlő, hogy jellemzően olyan iskolákban történt meg ez, ahol az utóbbi években többször is volt sztrájk vagy polgári engedetlenségi akció. A cikk hozzáteszi, igazgató nélkül kezdi a szeptembert többek között a budapesti Kölcsey Gimnázium, a Károlyi Mihály Gimnázium és a bicskei Csokonai Gimnázium is.

A PDSZ véleménye szerint a Belügyminisztérium politikai indokok miatt döntött, Ravasz Ágnes úgy fogalmazott: