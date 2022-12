Rejtély övezi, mi hangzott el a szombati kormányülésen

Mint arról lapunk is beszámolt, szombaton rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor, a tárgyaláson pedig jelen volt Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke és Maruzsa Zoltán államtitkár is. Részvételüket azonban rejtély övezi. Horváth csupán annyit árult el az ATV-nek, hogy oktatási napirendi pont is volt a kormányülésen.

Ennél azonban furcsább, hogy még a pedagógus szakszervezeteknek sem árulják el, miről volt szó a kormányülésen.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) ügyvivője már az RTL-nek elmondta, a hétvégén többször is kereste a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét, azonban nem kapott választ. Szerint az sem véletlen, hogy kihagyták őket az egyeztetésből.

Gyakorlatilag, ha a kormány a Nemzeti Pedagógus Karral tárgyal, az olyan, mintha saját magával egyeztetne

- tette hozzá Nagy Erzsébet.

Azt ugyanakkor pozitívan értékelte, hogy szakembereket hívott meg a kormány a kérdésben, mégha az a saját maga által létrehozott szervezet vezetője is.