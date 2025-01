„Abszurdum, hogy így butítják el az országot” – háborognak a szülők

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Ne legyen kényszer a szakképzés, támogassa a kormány a gimnáziumokat is! Teremtsék meg széles körben a minőségi gimnáziumi képzés és szakképzés feltételeit, hogy minden gyerek a számára leginkább megfelelőt választhassa – szabadon!

A gimnáziumi bejutás korlátozása különösen súlyosan érinti a vidéki, kisebb településeken élő diákokat, számukra ugyanis kisebb a választék a technikumokból, így ők nagyobb eséllyel kényszerülhetnek olyan szakképzési intézménybe, amely nem az érdeklődési körükbe vág. Különösen hátrányt szenvednek a nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű diákok is, akiknek jobban tudnak érvényesülni a gimnáziumban, hiszen a szakképzéshez nem kapnak kellő támogatást. A kormányzati szigorítás miatt be nem kerülő tanulók még próbálkozhatnak a rendkívüli felvételi eljárás keretében, bár ennek eredménye esetleges.

A Szülői Hang méltatlannak érzi, hogy a nyolcadikosokat a tanulmányi ösztöndíj rövidtávú ígéretével is a szakképzésbe igyekeznek csábítani, holott a gimnáziumi tanulmányok során jellemzően szélesebb körű általános műveltségre tehetnek szert, rugalmasabban tanulhatnak tovább a felsőoktatásban, és az ország érdeke is a magasabb fokú, nagyobb tudást nyújtó képzési formák támogatása lenne.

A most bevezetett „ajánlásnak” önmagában nem lenne értelme, hiszen értelmetlen korlátozást bevezetni egy opcionális vizsgára, amit csak a gimnáziumok egy részében követelnek meg. A mostani kormányzati korlátozó intézkedés úgy értelmezhető, mint egy hosszabb távú stratégia eleme, melyben egyre erőteljesebb adminisztratív intézkedésekkel irányítják a tanulókat a gimnáziumokból a szakképzésbe.

Vajon miért kívánja a kormányzat korlátozni a gimnáziumokba bejutók számát? A kérdés megértéséhez a Szülői Hang megvizsgálta a gimnáziumban tanulók részarányának változását az elmúlt években; a grafikonok honlapon láthatók . Bár a szakképzés 2020-as átalakítása után a szakképzés vonzereje növekedett, az elmúlt években a gimnáziumi képzés részaránya mégsem csökken, sőt enyhe növekedést mutat; ez magyarázhatja, hogy a kormányzat most adminisztratív eszközökkel próbálja átterelni a diákokat a gimnázium helyett a szakképzésbe.

A kormányzati válasz a gyerekek képességeire hivatkozik, holott a felvételi eredményekben egyáltalán nem csak a képességek tükröződnek, hanem a közoktatás hiányosságai is, többek között a kritikus mértékű országos pedagógushiány. A teljes levelezés itt olvasható .

A családokat és iskolákat sújtó bizonytalanság nagyobb lett, a kormány egy nehezebb központi felvételi feladatsorral akár jogszabálymódosítás nélkül is még erőteljesebben kényszerítheti a tanulókat a szakképzés felé. Pedig sok tanuló 14 éves korában még nem tudja eldönteni, milyen szakmát választana.

A Szülői Hang szerint az újabb korlátozás miatt a túlzottan stresszes és esetleges írásbeli szerepe tovább nő. Sok családnak már most is saját költségen kell felkészíteni a gyermeket a sikeres felvételire, az újabb intézkedés miatt pedig az eleve nagy esélyegyenlőtlenség tovább romlik.

Petíciójuknál a szülők szövegesen is kifejtették véleményüket , ezekből idézünk az alábbiakban:

A Szülői Hang petícióval tiltakozik az intézkedés ellen, amire a közösség egyes tagjai fényképes formában is felhívják a figyelmet.

Bár hivatalosan csak „ajánlás”, a fenntartó elvárásának az iskolák sokszor nem mernek ellenszegülni. A ponthatár több iskola felvételi feltételei között megjelent ott, ahol a tankerület erre utasította a gimnáziumot; míg más intézményekben még nem vezették be, de várhatóan a jövőben még több gimnáziumban írják ezt elő, ha nem vonják vissza az intézkedést, melynek révén sok gyerek akkor sem tud bekerülni az írásbelit kérő gimnáziumba, ha a korábbi számítási módszerrel (általános iskolai és a központi írásbeli eredményeinek és az esetleges szóbelinek az összege alapján) bekerült volna.

